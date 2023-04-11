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ЗСУ виснажили "вагнерівців" у Бахмуті, РФ кидає в бій спецназ та ВДВ: карти боїв ISW

Фото: Українські війська виснажили вагнерівців у Бахмуті (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

ЗСУ настільки виснажили сили "Вагнера", що російське військове командування змушене було перекинути до Бахмута частини ПДВ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звіт ISW..

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Впродовж 9 і 10 квітня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії на північний захід від Кремінної в районі Макіївки та Червонопопівки (в межах 21 км на північний захід від Кремінної), а також на південь від Кремінної поблизу с. Кузьмине, Діброва, Білогорівка та Верхньокам'янське (усі в межах 3-18 км на південь від Кремінної). Російський мілблогер стверджує, що російські війська зайняли нові позиції в районі Серебрянського лісу (10 км на південь від Кремінної).

Бої у Донецькій області

"Південна вісь"

Раніше ми писали, Росіяни почали перекидати в район Бахмута та Донецька свою техніку та боєкомплект з-під Вугледару.

Нагадаємо, командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександра Сирського заявив, що окупанти перейшли до так званої "сирійської" тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції у Бахмуті.

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