ВСУ истощили "вагнеровцев" в Бахмуте, РФ бросает в бой спецназ и ВДВ: карты боев ISW

ВСУ настолько истощили силы "Вагнера", что российское военное командование вынуждено было перебросить в Бахмут части ВДВ РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW..

В течение 9 и 10 апреля российские войска совершили ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия к северо-западу от Кременной в районе Макеевки и Краснопоповки (в пределах 21 км к северо-западу от Кременной), а также к югу от Кременной вблизи с. Кузьмино, Диброва, Белогоровка и Верхнекаменное (все в пределах 3-18 км к югу от Кременной). Российский милблогер утверждает, что русские войска заняли новые позиции в районе Серебрянского леса (10 км к югу от Кременной).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Ранее мы писали, Россияне начали перебрасывать в район Бахмута и Донецка свою технику и боекомплект из-под Угледара.

Напомним, командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александра Сырского заявил, что окупанты перешли к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции в Бахмуте.

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