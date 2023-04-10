РФ з-під Вугледару перекидає техніку в район Бахмута та Донецька, - радник мера Маріуполя

Фото: РФ з-під Вугледару перекидає техніку в район Бахмута та Донецька (GettyImages)

Росіяни почали перекидати свою техніку та боєкомплект з-під Вугледару в бік Донецька та Бахмута. Частину техніки відправляють в Новоазовськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.