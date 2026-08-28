ЗСУ випробовують мобільні наземні дрони з автоматами (фото)

Зазначається, що це спеціальні роботизовані турелі з автоматами системи Калашникова – найпоширенішою стрілецькою зброєю у війську. Ударні комплекси розроблено за технічним завданням від кластера оборонних інновацій Brave1.

Проект отримав грантове фінансування, а від ідеї до створення готового прототипу розробникам знадобилося менш ніж 6 місяців. Використання звичайних автоматів Калашникова дає змогу здешевити виробництво і швидко масштабувати розгортання ударних НРК на фронті.

Комплекс побудований на чотириколісному шасі з безповітряними шинами та оснащений захищеним корпусом. Така конструкція робить його стійким до уламків, куль та проколів і дозволяє маневрувати у складній місцевості.

Вогневий модуль має спарену турель, яка дозволяє монтувати одразу два автомати. Це значно підвищує щільність вогню під час штурмових та оборонних дій проти ворожої піхоти. Окрім цього, турель може встановлюватися на інші колісні та гусеничні НРК.

Кілька підрозділів Сил оборони вже випробовують ці системи в бойових умовах. Зокрема, є підтверджені випадки успішного застосування НРК проти ворожих засідок із дронами-"ждунами".

Нагадаємо, з початку 2026 року наземні роботизовані комплекси виконали понад 100 тисяч завдань замість українських військових на передовій.