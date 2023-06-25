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ЗСУ використовують досвід перших тижнів наступу й досягають прогресу, - розвідка Британії

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Неділя 25 червня 2023 09:55
ЗСУ використовують досвід перших тижнів наступу й досягають прогресу, - розвідка Британії Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики. Досягають впевненого тактичного прогресу на ключових напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Британії.

Як пише розвідка, останніми днями наші воїни перегрупувались й продовжили проводити наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України.

"Українські війська використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики штурму глибокої, добре підготовленої російської оборони. Українські підрозділи досягають поступового, але впевненого тактичного прогресу на ключових напрямках", - пише розвідка.

Тим часом російські окупанти доклали зусиль для наступу в Серебрянському лісі поблизу Крем'янки Луганської області. Ймовірно кроки ворога зумовлені наказом російського керівництва переходити в наступ за будь-якої можливості

"Росія досягла деяких невеликих успіхів, але українські війська запобігли прориву", - зауважили в розвідці.

Ситуація на фронті

Як пише Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби ворог зосереджував свої зусилля на:

  • Лиманському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському напрямках.

За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, наші воїни розпочали наступ на декількох напрямках одночасно. Зокрема зафіксовано просування на таких напрямках:

  • Оріхово-Василівки;
  • Бахмута;
  • Богданівки;
  • Ягідного;
  • Кліщіївки;
  • Курдюмівки.

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