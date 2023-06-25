ВСУ используют опыт первых недель наступления и достигают прогресса, - разведка Британии
Украинские военные используют опыт первых двух недель контрнаступления для усовершенствования тактики. Достигают уверенного тактического прогресса на ключевых направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.
Как пишет разведка, в последние дни наши воины перегруппировались и продолжили проводить наступательные операции на трех основных направлениях на юге и востоке Украины.
"Украинские войска используют опыт первых двух недель контрнаступления для совершенствования тактики штурма глубокой, хорошо подготовленной российской обороны. Украинские подразделения достигают постепенного, но уверенного тактического прогресса на ключевых направлениях", - пишет разведка.
Между тем российские оккупанты приложили усилия для наступления в Серебрянском лесу вблизи Кремьянки Луганской области. Вероятно шаги врага обусловлены приказом российского руководства переходить в наступление при любой возможности
"Россия достигла некоторых небольших успехов, но украинские войска предотвратили прорыв", - отметили в разведке.
Ситуация на фронте
Как пишет Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки враг сосредотачивал свои усилия на:
- Лиманском;
- Авдеевском;
- Марьинском направлениях.
По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, наши воины начали наступление на нескольких направлениях одновременно. В частности, зафиксировано продвижение по следующим направлениям:
- Орехово-Василовки;
- Бахмута;
- Богдановки;
- ягодного;
- Клещеевки;
- Курдюмовки.
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