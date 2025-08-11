UA

ЗСУ використовуватимуть дрони та роботів для евакуації поранених: Сирський розкрив деталі

Фото: головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що через зміну характеру війни та активне використання ударних безпілотників евакуація поранених з поля бою стала складнішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

За його словами, це питання стало одним із ключових на щомісячній нараді з питань військової медицини та медичного забезпечення ЗСУ.

У заході взяли участь командувач Медичних сил, керівники медичних служб угруповань військ та армійських корпусів, які доповіли про стан підрозділів та укомплектованість нових формувань.

Серед можливих рішень названо застосування нових технічних підходів, зокрема безпілотних систем і наземних роботизованих комплексів (НРК).

Як приклад, представники 25-ї окремої повітрянодесантної бригади поділилися позитивним досвідом використання НРК для евакуації поранених з передової.

За підсумками наради Сирський визначив завдання щодо масштабування таких рішень, посилення забезпечення медичних підрозділів броньованою та евакуаційною технікою, а також впровадження нових логістичних і організаційних підходів.

"Головна мета – збереження життя та здоров’я захисників України, які тримають на собі фронт", - підкреслив головнокомандувач.

Нагадаємо, ми писали, що Нацгвардійці показали, як дрон "Змій-500" врятував бійця.

Заздалегідь запланована операція передбачала подвійне завдання: доставка палива, води та провізії на піхотну позицію неподалік від точки евакуації, а також транспортування пораненого солдата.

