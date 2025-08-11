RU

ВСУ будут использовать дроны и роботов для эвакуации раненых: Сырский раскрыл детали

Фото: главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что из-за изменения характера войны и активного использования ударных беспилотников эвакуация раненых с поля боя стала более сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.

По его словам, этот вопрос стал одним из ключевых на ежемесячном совещании по вопросам военной медицины и медицинского обеспечения ВСУ.

В мероприятии приняли участие командующий Медицинских сил, руководители медицинских служб группировок войск и армейских корпусов, которые доложили о состоянии подразделений и укомплектованности новых формирований.

Среди возможных решений названо применение новых технических подходов, в частности беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов (НРК).

В качестве примера, представители 25-й отдельной воздушно-десантной бригады поделились положительным опытом использования НРК для эвакуации раненых с передовой.

По итогам совещания Сырский определил задачи по масштабированию таких решений, усилению обеспечения медицинских подразделений бронированной и эвакуационной техникой, а также внедрению новых логистических и организационных подходов.

"Главная цель - сохранение жизни и здоровья защитников Украины, которые держат на себе фронт", - подчеркнул главнокомандующий.

Напомним, мы писали, что Нацгвардейцы показали, как дрон "Змей-500" спас бойца.

Заранее запланированная операция предусматривала двойную задачу: доставка топлива, воды и провизии на пехотную позицию неподалеку от точки эвакуации, а также транспортировка раненого солдата.

