ВСУ будут использовать дроны и роботов для эвакуации раненых: Сырский раскрыл детали

По его словам, этот вопрос стал одним из ключевых на ежемесячном совещании по вопросам военной медицины и медицинского обеспечения ВСУ.

В мероприятии приняли участие командующий Медицинских сил, руководители медицинских служб группировок войск и армейских корпусов, которые доложили о состоянии подразделений и укомплектованности новых формирований.

Среди возможных решений названо применение новых технических подходов, в частности беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов (НРК).

В качестве примера, представители 25-й отдельной воздушно-десантной бригады поделились положительным опытом использования НРК для эвакуации раненых с передовой.

По итогам совещания Сырский определил задачи по масштабированию таких решений, усилению обеспечения медицинских подразделений бронированной и эвакуационной техникой, а также внедрению новых логистических и организационных подходов.

"Главная цель - сохранение жизни и здоровья защитников Украины, которые держат на себе фронт", - подчеркнул главнокомандующий.