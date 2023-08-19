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ЗСУ використовуватимуть дрони SkyKnight 2 зі штучним інтелектом: чим вони особливі

Фото: БпЛА SkyKnight (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони України допустило до експлуатації нашими військовими вітчизняних БпЛА SkyKnight зі штучним інтелектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

"Компанія-виробник дрона SkyKnight 2 подала свою розробку до Міноборони, коли почалася пришвидшена процедура оформлення допуску до експлуатації. Оборонне відомство супроводжувало компанію у процесі оформлення необхідної документації", - пише пресслужба. 

 

Фото: БпЛА SkyKnight (t.me/ministry_of_defense_ua)

Чим SkyKnight особливий? 

Як пише Міноборони, БпЛА є доволі швидким, потужним, зокрема й тихим. 

Розробка є простою в керуванні. Водночас якщо оператор вже має навички пілотування DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то новий БпЛА засвоїть близько за тиждень. 

"Коли оператор визначить ціль, яку потрібно уразити, безпілотник летітиме до неї в автоматичному режимі, адже ним вже керуватиме бортовий комп’ютер", - додає Міноборони. 

Навіть у разі втрати зв'язку, чи глушіння ворожим РЕБ, дрон все одно долетить до визначеної оператором цілі.
 

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