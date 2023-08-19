ВСУ будут использовать дроны SkyKnight 2 с искусственным интеллектом: чем они особенные

"Компания-производитель дрона SkyKnight 2 подала свою разработку в Минобороны, когда началась ускоренная процедура оформления допуска к эксплуатации. Оборонное ведомство сопровождало компанию в процессе оформления необходимой документации", - пишет пресс-служба.

Фото: БпЛА SkyKnight (t.me/ministry_of_defense_ua)

Чем SkyKnight особенный?

Как пишет Минобороны, БпЛА является довольно быстрым, мощным, в том числе и тихим.

Разработка является простой в управлении. В то же время если оператор уже имеет навыки пилотирования DJI, Autel, на стабилизированных платформах, то новый БпЛА освоит около недели.

"Когда оператор определит цель, которую нужно поразить, беспилотник будет лететь к ней в автоматическом режиме, ведь им уже будет управлять бортовой компьютер", - добавляет Минобороны.

Даже в случае потери связи, или глушения вражеским РЭБ, дрон все равно долетит до определенной оператором цели.