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ВСУ будут использовать дроны SkyKnight 2 с искусственным интеллектом: чем они особенные

Фото: БпЛА SkyKnight (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации нашими военными отечественных БпЛА SkyKnight с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

"Компания-производитель дрона SkyKnight 2 подала свою разработку в Минобороны, когда началась ускоренная процедура оформления допуска к эксплуатации. Оборонное ведомство сопровождало компанию в процессе оформления необходимой документации", - пишет пресс-служба. 

 

Фото: БпЛА SkyKnight (t.me/ministry_of_defense_ua)

Чем SkyKnight особенный? 

Как пишет Минобороны, БпЛА является довольно быстрым, мощным, в том числе и тихим. 

Разработка является простой в управлении. В то же время если оператор уже имеет навыки пилотирования DJI, Autel, на стабилизированных платформах, то новый БпЛА освоит около недели. 

"Когда оператор определит цель, которую нужно поразить, беспилотник будет лететь к ней в автоматическом режиме, ведь им уже будет управлять бортовой компьютер", - добавляет Минобороны. 

Даже в случае потери связи, или глушения вражеским РЭБ, дрон все равно долетит до определенной оператором цели.

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