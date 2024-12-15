У ЗСУ не виклюють, що Росія може кинути солдатів КНДР на схід України

Він зазначив, що росіяни почали кидати солдатів Північної Кореї у бої у зведених підрозділах. Проте поки Сили оборони не мають інформації про залучення військових КНДР до бойових дій на сході України.

"Не виключено, що незабаром через великі втрати на східних напрямках можливе також застосування представників Північної Кореї на наших ділянках фронту, які разом з російськими солдатами братимуть участь у бойових діях", - зазначив Волошин.

За словами речника, українські захисники готові дати відсіч північнокорейським солдатам і, як і російських загарбників, їх будуть знищувати.