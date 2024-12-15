В ВСУ не исключают, что Россия может бросить солдат КНДР на восток Украины

Он отметил, что россияне начали бросать солдат Северной Кореи в бои в сводных подразделениях. Однако пока Силы обороны не располагают информацией о привлечении военных КНДР к боевым действиям на востоке Украины.

"Не исключено, что вскоре из-за больших потерь на восточных направлениях возможно также применение представителей Северной Кореи на наших участках фронта, которые вместе с российскими солдатами будут участвовать в боевых действиях", - отметил Волошин.

По словам спикера, украинские защитники готовы дать отпор северокорейским солдатам и, как и российских захватчиков, их будут уничтожать.