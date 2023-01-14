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ЗСУ не виключають загрози ударів з РФ по Києву ракетами С-300: від чого це залежить

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Київ, Субота 14 січня 2023 12:22
ЗСУ не виключають загрози ударів з РФ по Києву ракетами С-300: від чого це залежить Фото: спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Не виключається можливість завдання з території Росії ударів по Києву ракетами з систем С-300. Все залежить від їх модифікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Так, на питання журналіста, чи дозволяє відстань росіянам застосовувати системи С-300 по Києву з півночі, він відповів, що це можливо.

"Ракети С-300 є різних модифікацій, тому певна модифікація, можливо, і дозволяє застосовувати з території саме Росії", - пояснює Ігнат.

Зазначимо, як раніше припустили в Повітряних силах ракети, якими було обстріляно Київ сьогодні, скоріш за все летіли по балістичній траєкторії з півночі.

Нагадаємо, сьогодні вранці Київ піддався ракетному удару, є влучання в об’єкт інфраструктури, постраждалих чи жертв внаслідок атаки немає.

Також відомо, що в Голосіївському впали уламки ракет, а в Дарницькому уламками ракети пошкоджено два автомобілі.

Всі деталі ранкової атаки на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Київ Воздушные силы Украины ракетный удар
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