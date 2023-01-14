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ВСУ не исключают угрозы ударов с РФ по Киеву ракетами С-300: от чего это зависит

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Киев, Суббота 14 января 2023 12:22
ВСУ не исключают угрозы ударов с РФ по Киеву ракетами С-300: от чего это зависит Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Не исключается возможность нанесения с территории России ударов по Киеву ракетами из систем С-300. Все зависит от их модификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Так, на вопрос журналиста, позволяет ли расстояние россиянам применять системы С-300 по Киеву с севера, он ответил, что это возможно.

"Ракеты С-300 есть разных модификаций, поэтому определенная модификация, возможно, и позволяет применять с территории именно России", - объясняет Игнат.

Отметим, как ранее допустили в Воздушных силах ракеты, которыми был обстрелян Киев сегодня, скорее всего, летели по баллистической траектории с севера.

Напомним, сегодня утром Киев подвергся ракетному удару, есть попадание в объект инфраструктуры, пострадавших или жертв в результате атаки нет.

Также известно, что в Голосеевском упали обломки ракет, а в Дарницком обломками ракеты повреждены два автомобиля.

Все детали утренней атаки на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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