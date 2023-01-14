ВСУ не исключают угрозы ударов с РФ по Киеву ракетами С-300: от чего это зависит
Не исключается возможность нанесения с территории России ударов по Киеву ракетами из систем С-300. Все зависит от их модификации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
Так, на вопрос журналиста, позволяет ли расстояние россиянам применять системы С-300 по Киеву с севера, он ответил, что это возможно.
"Ракеты С-300 есть разных модификаций, поэтому определенная модификация, возможно, и позволяет применять с территории именно России", - объясняет Игнат.
Отметим, как ранее допустили в Воздушных силах ракеты, которыми был обстрелян Киев сегодня, скорее всего, летели по баллистической траектории с севера.
Напомним, сегодня утром Киев подвергся ракетному удару, есть попадание в объект инфраструктуры, пострадавших или жертв в результате атаки нет.
Также известно, что в Голосеевском упали обломки ракет, а в Дарницком обломками ракеты повреждены два автомобиля.
Все детали утренней атаки на Киев - читайте в материале РБК-Украина.
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