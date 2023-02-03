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ЗСУ виграли час і, ймовірно, підуть з Бахмута найближчими тижнями, - розвідка Естонії

Фото: Марго Гросберг (facebook.com/KsH_Info)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Утримання Бахмута дало українським військовим можливість створити нові лінії оборони, тому захисники найближчим часом, ймовірно, вийдуть з міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ERR.

Командувач розвідувальним центром Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг зазначив, що наразі ЗСУ утримують Бахмут, проте всі дороги в місто з півночі, сходу і півдня відрізано, і єдиний вихід із міста - із заходу.

За його словами,

нових оборонних рубежів. У якийсь момент буде нерозумно витрачати ресурси на утримання міста

Досягнення успіху і будь-яка наступальна активність, очевидно, вкрай важливі для збройних сил РФ. Їм необхідно домогтися успіху на якихось напрямках, зробити прорив і показати якісь перемоги

мобілізація в Росії все ще триває, але в значно менших масштабах.

"Якщо наразі співвідношення сил за особовим складом на фронті приблизно один до одного, то, як я вже неодноразово зазначав, для проведення успішної наступальної операції цей баланс має бути три до одного", - сказав Гросберг.

З огляду на це, на його думку, мобілізація може тривати до літа.

Нагадаємо, експерти розповіли, з яких напрямків РФ може піти у новий наступ та чи вистачить у неї техніки.

РБК-Україна також проаналізувало, чому весна може стати визначальним періодом для війни Росії проти України.

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ЕстоніяБахмутВійна Росії проти України