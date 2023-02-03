ЗСУ виграли час і, ймовірно, підуть з Бахмута найближчими тижнями, - розвідка Естонії

Утримання Бахмута дало українським військовим можливість створити нові лінії оборони, тому захисники найближчим часом, ймовірно, вийдуть з міста.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ERR.
Командувач розвідувальним центром Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг зазначив, що наразі ЗСУ утримують Бахмут, проте всі дороги в місто з півночі, сходу і півдня відрізано, і єдиний вихід із міста - із заходу.
За його словами,
нових оборонних рубежів. У якийсь момент буде нерозумно витрачати ресурси на утримання міста
Досягнення успіху і будь-яка наступальна активність, очевидно, вкрай важливі для збройних сил РФ. Їм необхідно домогтися успіху на якихось напрямках, зробити прорив і показати якісь перемоги
мобілізація в Росії все ще триває, але в значно менших масштабах.
"Якщо наразі співвідношення сил за особовим складом на фронті приблизно один до одного, то, як я вже неодноразово зазначав, для проведення успішної наступальної операції цей баланс має бути три до одного", - сказав Гросберг.
З огляду на це, на його думку, мобілізація може тривати до літа.
Нагадаємо, експерти розповіли, з яких напрямків РФ може піти у новий наступ та чи вистачить у неї техніки.
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