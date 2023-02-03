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ВСУ выиграли время и, вероятно, уйдут из Бахмута в ближайшие недели, - разведка Эстонии

Фото: Марго Гросберг (facebook.com/KsH_Info)
Автор: Елизавета Драбкина

Удержание Бахмута позволило украинским военным создать новые линии обороны, поэтому защитники в ближайшее время, вероятно, выйдут из города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг отметил, что в настоящее время ВСУ удерживают Бахмут, однако все дороги в город с севера, востока и юга отрезаны, и единственный выход из города - с запада.

По его словам,

новых оборонных рубежей. В какой-то момент будет глупо тратить ресурсы на удержание города

Достижение успеха и любая наступательная активность, очевидно, крайне важны для вооруженных сил РФ. Им необходимо добиться успеха на каких-то направлениях, совершить прорыв и показать какие-то победы

мобилизация в России все еще продолжается, но в гораздо меньших масштабах.

"Если сейчас соотношение сил по личному составу на фронте примерно один к одному, то, как я уже неоднократно отмечал, для проведения успешной наступательной операции этот баланс должен быть три к одному", - сказал Гросберг.

Учитывая это, по его мнению, мобилизация может продолжаться до лета.

Напомним, эксперты рассказали, по каким направлениям РФ может пойти в новое наступление и хватит ли у нее техники.

РБК-Украина также проанализировало, почему весна может стать определяющим периодом для войны России против Украины.

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ЭстонияБахмутВойна России против Украины