ЗСУ відступають у Донецькій області, щоб виграти час до прибуття допомоги Заходу, - ISW

В Інституті послалися на відеозапис, який оприлюднив російський військовий блогер, де бійці російського батальйону "Лавіна" 132-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР") піднімають прапор у селищі Архангельське. ISW встановила географічну прив'язку цього відеозапису до північної частини населеного пункту. Оприлюднені 4 травня додаткові геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська просунулися на східній околиці Архангельського.

За оцінками ISW, захоплення Росією цього селища також вказує на те, що російські війська, ймовірно, контролюють Керамік і Новокалинове (обидва - на південний схід від Архангельського). На опублікованих 3 травня геолокаційних відеозаписах видно, що Збройні сили України відходять з північної частини Архангельського, а російські військові блогери стверджують, що російські війська зайшли до селища в ніч з 3 на 4 травня після відходу українських військ.

Російський військовий блогер стверджував, що росіяни проводили наступальні операції для захоплення Архангельського в кілька етапів: тиждень тому російські війська наступали з Очеретиного (на північний захід від Авдіївки та на південний захід від Архангельського), а 3 травня російські війська з Кераміка (на схід від Очеретиного) захопили селище.

"Українські війська, можливо, вирішили обміняти простір на час, очікуючи на прибуття масштабної допомоги від США на фронт найближчими тижнями - це рішення для недостатньо забезпечених ресурсами сил, які можуть оточити з флангу. Водночас, російські війська інтенсифікують наступальні операції, оскільки намагаються скористатися обмеженим часовим вікном до прибуття західної військової допомоги. Війська РФ найближчим часом можуть здійснити подальші тактичні кроки у цьому напрямку", - йдеться у звіті ISW.

В Інституті вивчення війни переконані, що російські війська вирішили скористатися тактичною ситуацією на північний захід від Авдіївки. На думку аналітиків, це розумне воєнне рішенням, але кінцева мета загарбників на цій ділянці фронту залишається незрозумілою.

У звіті зазначається, що росіяни вирішили використати зону, де вони, найімовірніше, отримають тактичні переваги у найближчому майбутньому. Однак незрозуміло, чи будуть вони продовжувати рух на північ до Торецька, чи повернуться до свого попереднього фокусування на Покровську на північному заході.

Зазначається, що російські війська вже перекинули на лінію фронту на північний захід від Авдіївки приблизно дивізійну силу (переважно чотири бригади Центрального військового округу (ЦВО)) та продовжують перекидати у цей район додаткові сили.

"Українські ЗМІ нещодавно повідомили, що РФ перекинула частини 55-ї мотострілецької бригади (41-а загальновійськова армія, ЦВО) в район Новобахмутівки на південь від селища Очеретине. Російські війська, ймовірно, будуть продовжувати наступати на північний захід від Авдіївки, доки існуватимуть можливості для використання тактичної ситуації в цьому регіоні", - йдеться у звіті ISW.