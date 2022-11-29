У ЗСУ відреагували на заяви росіян про "успіхи" під Бахмутом

"Наше командування в режимі постійного часу бачить поле бою і всі спроби противника суттєво зосередити зусилля по головному удару і в більшості випадків це присікається. Я впевнений, що цього разу буде так само", - йдеться у заяві.

Череватий додав, що вогнем артилерії та, можливо, контратакою ворог буде зупинений і значно просунутися йому не вдасться.

"Бувають локальні успіхи у ворога. Це позиційна війна, але тут є декілька варіантів: або потім противник зупиняється і накривається великим вогнем та зазнає втрат. Або, що буває дуже часто, ми відбиваємо назад ці позиції", - додав Череватий.

У період з 27 по 28 листопада різні російські джерела розповсюджували повідомлення про те, що група Вагнера та інші російські сили також прорвали оборонні рубежі ЗСУ та проводять зачистки в Курдюмівці (13 км на південний захід від Бахмута), Кліщіївці (7 км на південний - на захід від Бахмута), Андріївці (10 км на південний захід від Бахмута), Зеленопілля (13 км на південь від Бахмута), Підгородному (5 км на північний схід від Бахмута) та Спірне (30 км на північний схід від Бахмута) з наміром оточити Бахмут із півдня та сходу.

При цьому візуальних підтверджень проникнення російських військ до зазначених населених пунктів, за винятком Озерянівки, Інститут вивчення війни не спостерігав.