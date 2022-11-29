UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ЗСУ відреагували на заяви росіян про "успіхи" під Бахмутом

Фото: У ЗСУ відреагували на заяви росіян про "успіхи" під Бахмутом (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Вогнем української артилерії та, можливо, контратакою росіяни під Бахмутом будуть зупинені, що завадить їх значному просуванню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Наше командування в режимі постійного часу бачить поле бою і всі спроби противника суттєво зосередити зусилля по головному удару і в більшості випадків це присікається. Я впевнений, що цього разу буде так само", - йдеться у заяві.

Череватий додав, що вогнем артилерії та, можливо, контратакою ворог буде зупинений і значно просунутися йому не вдасться.

"Бувають локальні успіхи у ворога. Це позиційна війна, але тут є декілька варіантів: або потім противник зупиняється і накривається великим вогнем та зазнає втрат. Або, що буває дуже часто, ми відбиваємо назад ці позиції", - додав Череватий.

У період з 27 по 28 листопада різні російські джерела розповсюджували повідомлення про те, що група Вагнера та інші російські сили також прорвали оборонні рубежі ЗСУ та проводять зачистки в Курдюмівці (13 км на південний захід від Бахмута), Кліщіївці (7 км на південний - на захід від Бахмута), Андріївці (10 км на південний захід від Бахмута), Зеленопілля (13 км на південь від Бахмута), Підгородному (5 км на північний схід від Бахмута) та Спірне (30 км на північний схід від Бахмута) з наміром оточити Бахмут із півдня та сходу.

При цьому візуальних підтверджень проникнення російських військ до зазначених населених пунктів, за винятком Озерянівки, Інститут вивчення війни не спостерігав.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни повідомляв, що війська РФ 28 листопада просунулися на південь від Бахмута. На кадрах з геолокацією видно, як українські безпілотники завдають ударів по російських військах в Озерянівці, за 15 км на південний захід від Бахмута.

Погіршення погодних умов може суттєво призупинити атаки окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямку, які є одними з найскладніших на Донбасі. Що значно може вплинути на хід бойових дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонецька областьБахмутЗбройні сили УкраїниВійна в Україні