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В ВСУ отреагировали на заявления россиян об "успехах" под Бахмутом

Фото: В ВСУ отреагировали на заявления россиян об "успехах" под Бахмутом (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Огнем украинской артиллерии и, возможно, контратакой россияне под Бахмутом будут остановлены, что помешает их продвижению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Наше командование в режиме постоянного времени видит поле боя и все попытки противника существенно сосредоточить усилия по главному удару и в большинстве случаев это пресекается. Я уверен, что в этот раз будет так же", - говорится в заявлении.

Череватый добавил, что огнем артиллерии и, возможно, контратакой враг будет остановлен и значительно продвинуться ему не удастся.

"Бывают локальные успехи у врага. Это позиционная война, но здесь есть несколько вариантов: или потом противник останавливается и накрывается большим огнем и терпит потери. Или, что бывает очень часто, мы отбиваем назад эти позиции", - добавил Череватый.

В период с 27 по 28 ноября различные российские источники распространяли сообщения о том, что группа Вагнера и другие российские силы также прорвали оборонительные рубежи ВСУ и проводят зачистки в Курдюмовке (13 км юго-западнее Бахмута), Клещиевке (7 км юго-восточнее) западнее Бахмута), Андреевке (10 км юго-западнее Бахмута), Зеленополье (13 км южнее Бахмута), Подгородном (5 км северо-восточнее Бахмута) и Спорное (30 км северо-восточнее Бахмута) с намерением окружить Бахмут с юга и востока.

При этом визуальных подтверждений проникновения российских войск в указанные населенные пункты, за исключением Озеряновки, Институт изучения войны не наблюдал.

Напомним, Институт изучения войны сообщал, что войска РФ 28 ноября продвинулись к югу от Бахмута. На кадрах с геолокацией видно, как украинские беспилотники наносят удары по российским войскам в Озеряновке, в 15 км юго-западнее Бахмута.

Ухудшение погодных условий может существенно приостановить атаки кафиров на Бахмутском и Авдеевском направлении, которые являются одними из самых сложных на Донбассе. Что может значительно повлиять на ход боевых действий.

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