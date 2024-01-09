У ЗСУ відповіли, чи створюють росіяни ударні групи для вторгнення з півночі

Він розповів, що росіяни продовжують обстріли прикордонної зони у Сумській та Чернігівській областях.

"Щодо загрози нападу з півночі, то війна триває і розвиток подій динамічний, але на даний момент ознак створення ударних груп ворога на цьому напрямі немає", - додав Повх.

За його словами, розвідка слідкує за ситуацією. І якщо розпочнеться підготовка ворожих ударних груп, про це повідомлять.

Спікер зазначив, що українські захисники продовжують зміцнювати кордон на півночі інженерними загородженнями та мінними полями.

Тільки за січень інженери виставили там мінні поля із застосуванням понад тисячі протитанкових мін.

Що передувало

Нагадаємо, ще тиждень тому голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявив про те, що росіяни здатні протягом тижня-трьох сформувати контингент, якого буде достатньо для наступу у бік Чернігівської області.

При цьому він зазначав, що можливість такого наступу залежить від того, наскільки Україна зміцнить кордон.

Він наголосив, що росіяни стежать за українськими військовими у цьому питанні.