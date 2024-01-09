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В ВСУ ответили, создают ли россияне ударные группы для вторжения с севера

Иллюстративное фото: в ВСУ ответили, создают ли россияне ударные группы для вторжения с севера (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты пока не создают ударные группы для того, чтобы повторно вторгнуться в Украину с северного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Объединенного пресс-центра Сил обороны севера Юрия Повха в эфире телемарафона.

Он рассказал, что россияне продолжают обстрелы приграничной зоны в Сумской и Черниговской областях. 

"Что касается угрозы нападения с севера, то война продолжается и развитие событий динамично, но на текущий момент признаков создания ударных группировок врага на этом направлении нет", - добавил Повх. 

По его словам, разведка следит за ситуацией. И если начнется подготовка вражеских ударных групп, об этом сообщат. 

Спикер отметил, что украинские защитники продолжают укреплять границу на севере инженерными заграждениями и минными полями. 

Только за январь инженеры выставили там минные поля с применением более тысячи противотанковых мин. 

Что предшествовало

Напомним, еще неделю назад глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил о том, что россияне способны в течение недели-трех сформировать контингент, которого будет достаточно для наступления в сторону Черниговской области

При этом он отмечал, что возможность такого наступления зависит от того, насколько Украина укрепит границу. 

Он подчеркнул, что россияне следят за украинскими военными в этом вопросе. 

 

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