В ВСУ ответили, создают ли россияне ударные группы для вторжения с севера

Он рассказал, что россияне продолжают обстрелы приграничной зоны в Сумской и Черниговской областях.

"Что касается угрозы нападения с севера, то война продолжается и развитие событий динамично, но на текущий момент признаков создания ударных группировок врага на этом направлении нет", - добавил Повх.

По его словам, разведка следит за ситуацией. И если начнется подготовка вражеских ударных групп, об этом сообщат.

Спикер отметил, что украинские защитники продолжают укреплять границу на севере инженерными заграждениями и минными полями.

Только за январь инженеры выставили там минные поля с применением более тысячи противотанковых мин.

Что предшествовало

Напомним, еще неделю назад глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил о том, что россияне способны в течение недели-трех сформировать контингент, которого будет достаточно для наступления в сторону Черниговской области.

При этом он отмечал, что возможность такого наступления зависит от того, насколько Украина укрепит границу.

Он подчеркнул, что россияне следят за украинскими военными в этом вопросе.