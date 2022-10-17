ЗСУ відновлюють штурми на півдні і утримують оборону біля Бахмута: карти боїв на ранок

Лінія Оскіл - Кремінна

На цій ділянці фронту продовжуються бої, проте поки військове командування зберігає інформаційну тишу. Ймовірно, ЗСУ продовжують атаки в районі Сватового та Кремінної Луганської області.

Водночас окупанти продовжують обстрілювати звільнені населені пункти у Харківській та Донецькій областях.

Донбас

Донецька область залишається однією з найважчих точок на фронті. Бої точаться в районі Бахмута. Окупанти заявляють про просування на цьому напрямку. Проте українські сили та ISW не підтверджують цього.

Аналітики вважають, що

ISW, підрозділи ЗСУ відновили атаки на Херсонському напрямку. Захисники збільшують кількість щоденних обстрілів та ударів по позиціях ворога. Проте поки командування Збройних сил зберігає тишу та не повідомляє про конкретні успіхи.