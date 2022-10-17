ЗСУ відновлюють штурми на півдні і утримують оборону біля Бахмута: карти боїв на ранок

Українські захисники відновлюють атаки на півдні нашої країни. Також ЗСУ утримують оборону на Бахмутському напрямку, де окупанти посилюють штурми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
На цій ділянці фронту продовжуються бої, проте поки військове командування зберігає інформаційну тишу. Ймовірно, ЗСУ продовжують атаки в районі Сватового та Кремінної Луганської області.
Водночас окупанти продовжують обстрілювати звільнені населені пункти у Харківській та Донецькій областях.
Донецька область залишається однією з найважчих точок на фронті. Бої точаться в районі Бахмута. Окупанти заявляють про просування на цьому напрямку. Проте українські сили та ISW не підтверджують цього.
Аналітики вважають, що
ISW, підрозділи ЗСУ відновили атаки на Херсонському напрямку. Захисники збільшують кількість щоденних обстрілів та ударів по позиціях ворога. Проте поки командування Збройних сил зберігає тишу та не повідомляє про конкретні успіхи.
Нагадаємо, ЗСУ за останню добу знищили ще 320 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 65 320 своїх військових.
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