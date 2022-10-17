ВСУ возобновляют штурмы на юге и удерживают оборону вблизи Бахмута: карты боев на утро

Линия Оскол - Кременная

На этом участке фронта продолжаются бои, но пока военное командование сохраняет информационную тишину. Вероятно, ВСУ продолжают атаки в районе Сватово и Кременной Луганской области.

В то же время оккупанты продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты в Харьковской и Донецкой областях.

Донбасс

Донецкая область остается одной из самых трудных точек на фронте. Бои ведутся в районе Бахмута. Оккупанты заявляют о продвижении на этом направлении. Однако украинские силы и ISW этого не подтверждают.

Аналитики считают, что

ISW, подразделения ВСУ возобновили атаки на Херсонском направлении. Защитники увеличивают количество ежедневных обстрелов и ударов по позициям врага. Однако пока командование Вооруженных сил сохраняет тишину и не сообщает о конкретных успехах.