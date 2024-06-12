ЗСУ відновили втрачені позиції у напрямку Липців під Харковом: карти ISW

Сили оборони України відновили втрачені позиції у напрямку Липців на півночі Харківської області, де Росія намагалася розвинути новий широкомасштабний наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 червня, показують, що українські сили відновили позиції вздовж дороги O-212553 Липці-Харків на південний схід від Глибокого. Про контратаку ЗСУ повідомляли також Міноборони РФ і російські військові блогери.

Російські та українські джерела також повідомляли про продовження бойових дій у Вовчанську, зокрема в районі Вовчанського агрегатного заводу, а також біля Тихого та Вовчанських Хуторів (обидва на схід від Вовчанська).

Операція №2 - Луганська область

Російські сили нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 червня, показують, що загарбники просунулися на схід від Степової Новоселівки (на південний схід від Куп’янська).

Бої тривали:

біля Синьківки;

біля Піщаного, Берестового, Степової Новоселівки, Стельмахівки;

біля Дужелюбівки, Греківки, Невського;

біля Торського і Тернів

в районі Григорівки та Серебрянського лісництва.

Операція №3 - Донецька область

Окупанти повідомляли, що 11 червня просунулися на Сіверському напрямку, але ISW не має підтверджень наступів у цьому районі.

11 червня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Речник Української групи військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин 11 червня повідомив, що російські війська досі не діють у межах Часового Яру, але продовжують наступ у мікрорайонах Канал і Новий (східний Часів Яр).

Російські війська продовжували наступати на схід від Часового Яру в районі Іванівського та на південний схід від Часового Яру в районі Кліщіївки та Андріївки.

Окупанти нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 червня, показують, що війська РФ трохи просунулися на північно-східну околицю Сокіла (на північний захід від Авдіївки).

11 червня російські війська продовжували наступальні дії на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

10 і 11 червня російські війська продовжували наступ на захід від Донецька в районі Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.

Росіяни повідомляли, що 11 червня просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областейі, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

"Південна вісь"

11 червня на заході Запорізької області тривали обмежені бойові дії, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська 10 і 11 червня здійснили наземні атаки поблизу Роботиного, Щербаків, Копані, Новопрокопівки, Вербового, Малої Токмачки та Чарівного.