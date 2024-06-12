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ВСУ восстановили утраченные позиции в направлении Липцев под Харьковом: карты ISW

Среда 12 июня 2024 06:42
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ВСУ восстановили утраченные позиции в направлении Липцев под Харьковом: карты ISW Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Силы обороны Украины восстановили утраченные позиции по направлению Липцев на севере Харьковской области, где Россия пыталась развить новое широкомасштабное наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Геолокационные кадры, опубликованные 10 июня, показывают, что украинские силы восстановили позиции вдоль дороги O-212553 Липцы-Харьков юго-восточнее Глубокого. О контратаке ВСУ сообщали также Минобороны РФ и российские военные блогеры.

Российские и украинские источники также сообщали о продолжении боевых действий в Волчанске, в частности в районе Волчанского агрегатного завода, а также возле Тихого и Волчанских Хуторов (оба к востоку от Волчанска).

ВСУ восстановили утраченные позиции в направлении Липцев под Харьковом: карты ISW

Операция №2 - Луганская область

Российские силы недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 11 июня, показывают, что захватчики продвинулись восточнее Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска).

Бои продолжались:

  • возле Синьковки;
  • возле Песчаного, Берестового, Степной Новоселовки, Стельмаховки;
  • у Дужелюбовки, Грековки, Невского;
  • возле Торского и Тернов
  • в районе Григоровки и Серебрянского лесничества.

ВСУ восстановили утраченные позиции в направлении Липцев под Харьковом: карты ISW

Операция №3 - Донецкая область

Оккупанты сообщали, что 11 июня продвинулись на Северском направлении, но ISW не имеет подтверждений наступлений в этом районе.

11 июня российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало. Представитель Украинской группы войск "Хортица" подполковник Назар Волошин 11 июня сообщил, что российские войска до сих пор не действуют в пределах Часова Яра, но продолжают наступление в микрорайонах Канал и Новый (восточный Часов Яр).

Российские войска продолжали наступать восточнее Часова Яра в районе Ивановского и юго-восточнее Часового Яра в районе Клещиевки и Андреевки.

ВСУ восстановили утраченные позиции в направлении Липцев под Харьковом: карты ISW

Оккупанты недавно продвинулись к северо-западу от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 11 июня, показывают, что войска РФ немного продвинулись на северо-восточную окраину Сокила (к северо-западу от Авдеевки).

ВСУ восстановили утраченные позиции в направлении Липцев под Харьковом: карты ISW

11 июня российские войска продолжали наступательные действия западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

10 и 11 июня российские войска продолжали наступление к западу от Донецка в районе Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Парасковеевки, Константиновки и Водяного.

Россияне сообщали, что 11 июня продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

ВСУ восстановили утраченные позиции в направлении Липцев под Харьковом: карты ISW

"Южная ось"

11 июня на западе Запорожской области продолжались ограниченные боевые действия, но подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские войска 10 и 11 июня совершили наземные атаки вблизи Работино, Щербаков, Копани, Новопрокопки, Вербового, Малой Токмачки и Волшебного.

ВСУ восстановили утраченные позиции в направлении Липцев под Харьковом: карты ISW

10 и 11 июня продолжались бои на восточном (левом) берегу Херсона в районе Кринок, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

ВСУ восстановили утраченные позиции в направлении Липцев под Харьковом: карты ISW

Напомним, согласно последней на данный момент сводке Генштаба, ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой. В настоящее время в течение суток произошло 90 боевых столкновений. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава противника.

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