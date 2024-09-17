ЗСУ відновили позиції на заводі у Вовчанську та на Покровському напрямку: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 вересня, показують, що війська РФ завдають ударів по українських позиціях на Вовчанському агрегатному заводі в центрі Вовчанська. Це вказує на те, що ЗСУ нещодавно відновили втрачені позиції на заводі.

Також аналітики пишуть, що ворог 15 та 16 числа проводив у районі Вовчанська атаки.

Операція №2 - Луганська область

Згідно з геолокаційними кадрами від 15 вересня, російські сили нещодавно незначно просунулися вперед в районі вітрозахисної смуги на південний схід від Макіївки (на північний захід від Кремінної).

Воєнкори РФ стверджують, що росіяни просунулися на північний захід від Табаївки, а також на північний захід і південний захід від Піщаного (обидва на південний схід від Куп'янська). При цьому ISW не виявив підтверджень цим словам.

Операція №3 - Донецька область

У неділю та понеділок, 15 та 16 вересня, російські війська продовжували наступальні дії в районі Сіверська біля Білогорівки, Верхньокам'янського, Виїмки та Івано-Дар'іївки, але просування не зафіксовано.

Геолокаційні кадри від 16 вересня вказують на те, що противник нещодавно просунувся через канал Сіверський-Донець на південь від Часового Яру у напрямку Ступочек.

Додаткові кадри цього ж дня говорять про те, що ворог нещодавно просунувся на північний захід від Андріївки, підтверджуючи російські заяви від 23 травня про те, що війська РФ захопили населений пункт.

Один із російських воєнкорів, пов'язаних з Кремлем, стверджував, що росіяни також просунулися на північ від Часового Яру між Григорівкою та Калинівкою, хоча аналітики ISW поки не бачили підтвердження цієї заяви.

У понеділок, 16 вересня, російські загарбники продовжили наступальні операції на Торецькому напрямку, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Бої 15 та 16 вересня продовжилися:

у східній частині Торецька, у тому числі в районі хлібозаводу та виправної колонії;

на північний схід від Торецька в районі Дружби і Дачного;

на південний схід від Торецька в районі Залізного;

на південь від Торецька в районі Нелипівки;

на південний захід від Торецька в напрямку Щербинівки.

Згідно з геолокаційними кадрами від 16 вересня, нещодавно ЗСУ відновили позиції в західній частині Михайлівки (на південний схід від Покровська).

Геолокаційні кадри показують, що війська РФ завдали удару і знищили споруду, в якій ЗСУ встановили позиції. Але російський воєнкор заявив, що українська присутність у будівлі значно ускладнювала здатність росіян просуватися на захід від Михайлівки до східних околиць Селидово.

Російські джерела почали повідомляти, що принаймні до 6 вересня ЗСУ успішно контратакували в Селидове і витіснили російські сили зі східної частини міста. Крім того, джерела РФ та України повідомили, що лінія фронту в районі Селидове тепер проходить залізничною лінією між Михайлівкою та Селидово, що відповідає наявним геолокаційним доказам.

Також ISW додав, що поки що не виявив жодних візуальних підтверджень російської присутності в центрі Селидово.

Водночас зазначається, що згідно з геолокаційними кадрами того ж 16 числа, ворог нещодавно просунувся до вулиці Буряка в північній частині Желанного Першого (на південний схід від Покровська).

Також російський блогер заявив, що війська РФ просунулися в полях на північний захід від Желанного Першого та в полях на південь від Українська, хоча ISW поки не бачив підтвердження цих заяв.

Воєнкор РФ також сказав, що росіяни незначно просунулися на захід від Михайлівки, неподалік району, де геолокаційні кадри вказують на те, що ЗСУ нещодавно відновили обмежені позиції.

15 та 16 числа противник продовжував просуватися на захід від Донецька в районі Георгіївки, проте підтверджених змін лінії фронту не було.

При цьому ворог продовжував також просуватися на південний захід від Донецька на тлі наступальних операцій, що продовжуються, на цьому напрямі. Зокрема, геолокаційні кадри, опубліковані 15 вересня, показують, що російські війська зносять вишку на вугільній шахті "Південнодонбаська №3" (на захід від Водяного та на північний схід від Вугледару), що вказує на недавнє просування російських військ у цьому районі.

Аналітики пишуть, що 15 та 16 вересня росіяни проводили наступальні операції в районі Костянтинівки, Катеринівки, Максимільянівки, Вугледара та Водяного.

Крім того, в ці ж дні окупанти провели наступальні операції у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей у районі Макарівки (на південь від Великої Новосілки), Новодарівки (на південний захід від Великої Новосілки) та у напрямку Солодкого (на захід від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

Російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області 16 вересня, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Декілька російських блогерів стверджували, що росіяни досягли невеликих успіхів у районі Кам'янського (приблизно за 35 км на північний захід від Роботиного) і посилили наземні атаки на східному березі Каховського водосховища. ISW пише, що не спостерігав візуального підтвердження цих заяв.

Генеральний штаб ЗСУ 15 та 16 вересня заявив, що російські війська неодноразово атакували у напрямку Дніпра, ймовірно, маючи на увазі лівий (східний берег) Херсонської області та острови у дельті річки Дніпро.