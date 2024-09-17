ВСУ восстановили позиции на заводе в Волчанске и на Покровском направлении: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Геолокационные кадры, опубликованные 16 сентября, показывают, что войска РФ наносят удары по украинским позициям на Волчанском агрегатном заводе в центре Волчанска. Это указывает на то, что ВСУ недавно восстановили утраченные позиции на заводе.

Также аналитики пишут, что враг 15 и 16 числа проводил в районе Волчанска атаки.

Операция №2 - Луганская область

Согласно геолокационным кадрам от 15 сентября, российские силы недавно незначительно продвинулись вперед в районе ветрозащитной полосы к юго-востоку от Макеевки (северо-западнее Кременной).

Военкоры РФ утверждают, что россияне продвинулись к северо-западу от Табаевки, а также к северо-западу и юго-западу от Песчаного (оба к юго-востоку от Купянска). При этом, ISW не обнаружил подтверждений этим словам.

Операция №3 - Донецкая область

В воскресенье и понедельник, 15 и 16 сентября, российские войска продолжали наступательные действия в районе Северска около Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки, но продвижения не зафиксировано.

Геолокационные кадры от 16 сентября указывают на то, что противник недавно продвинулся через канал Северский-Донец к югу от Часов Яра в направлении Ступочек.

Дополнительные кадры в этот же день говорят о том, что враг недавно продвинулся к северо-западу от Андреевки, подтверждая российские заявления от 23 мая о том, что войска РФ захватили населенный пункт.

Один из российских военкоров, связанных с Кремлем, утверждал, что россияне также продвинулись к северу от Часового Яра между Григоровкой и Калиновкой, хотя аналитики ISW пока не видели подтверждения этого заявления.

В понедельник, 16 сентября, российские захватчики продолжили наступательные операции на Торецком направлении, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Бои 15 и 16 сентября продолжились:

в восточной части Торецка, в том числе в районе хлебозавода и исправительной колонии;

северо-восточнее Торецка в районе Дружбы и Дачного;

юго-восточнее Торецка в районе Железного;

южнее Торецка в районе Нелиповки;

юго-западнее Торецка в направлении Щербиновки.

Согласно геолокационным кадрам от 16 сентября, недавно ВСУ восстановили позиции в западной части Михайловки (к юго-востоку от Покровска).

Геолокационные кадры показывают, что войска РФ нанесли удар и уничтожили сооружение, в котором ВСУ установили позиции. Но российский военкор заявил, что украинское присутствие в здании значительно затрудняло способность россиян продвигаться на запад от Михайловки к восточным окраинам Селидово.

Российские источники начали сообщать, что по крайней мере, к 6 сентября, ВСУ успешно контратаковали в Селидово и вытеснили российские силы из восточной части города. Кроме того, источники РФ и Украины сообщили, что линия фронта в районе Селидово теперь проходит по железнодорожной линии между Михайловкой и Селидово, что соответствует имеющимся геолокационным доказательствам.

Также ISW добавил, что пока не обнаружил никаких визуальных подтверждений российского присутствия в центре Селидово.

В то же время отмечается, что согласно геолокационным кадрам того же 16 числа, враг недавно продвинулся к улице Буряка в северной части Желанного Первого (к юго-востоку от Покровска).

Также российский блогер заявил, что войска РФ продвинулись в полях к северо-западу от Желанного Первого и в полях к югу от Украинска, хотя ISW пока не видел подтверждения этих заявлений.

Военкор РФ также сказал, что россияне незначительно продвинулись к западу от Михайловки, недалеко от района, где геолокационные кадры указывают на то, что ВСУ недавно восстановили ограниченные позиции.

15 и 16 числа противник продолжал продвигаться к западу от Донецка в районе Георгиевки, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

При этом, враг продолжал также продвигаться к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся наступательных операций на этом направлении. В частности, геолокационные кадры, опубликованные 15 сентября, показывают, что российские войска сносят вышку на угольной шахте "Южнодонбасская № 3" (к западу от Водяного и к северо-востоку от Угледара), что указывает на недавнее продвижение российских войск в этом районе.

Аналитики пишут, что 15 и 16 сентября россияне проводили наступательные операции в районе Константиновки, Катериновки, Максимильяновки, Угледара и Водяного.

Кроме того, в эти же дни оккупанты провели наступательные операции в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей в районе Макаровки (южнее Большой Новоселки), Новодаровки (юго-западнее Большой Новоселки) и в направлении Сладкого (западнее Большой Новоселки).

"Южная ось"

Российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области 16 сентября, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Несколько российских блогеров утверждали, что россияне добились небольших успехов в районе Каменского (примерно в 35 км к северо-западу от Работино) и усилили наземные атаки на восточном берегу Каховского водохранилища. ISW пишет, что не наблюдал визуального подтверждения этих заявлений.

Генеральный штаб ВСУ 15 и 16 сентября заявил, что российские войска неоднократно атаковали в направлении Днепра, вероятно, имея в виду левый (восточный берег) Херсонской области и острова в дельте реки Днепр.