ЗСУ відновили позиції в Часовому Яру, ворог просунувся у 7 районах: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в межах "українського плацдарму" в Курській області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 грудня, свідчать про те, що росіяни просунулися на схід від Новоіванівки (на південний захід від Коренево) в бік Вікторівки (на південний схід від Коренево).

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися в Кругленке (на південний схід від Коренево), провели зачистку в Руському Поріччі (на північний схід від Суджі), досягли околиць Черкаського Поріччя (на північний схід від Суджі) і досягли тактичних успіхів у Черкаській Конопельці (на південний схід від Суджі).

Один російський блогер заявив, що війська РФ захопили Черкаську Конопельку кілька днів тому, проте в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

19 грудня російський "воєнкор" заявив, що в ніч з 18 на 19 грудня ЗСУ здійснили контратаку в невизначеному районі "українського плацдарму" в Курській області.

Головне управління розвідки Міноборони України 19 грудня повідомило, що невідомі особи, пов’язані з рухом опору у РФ, підпалили кілька цистерн з паливом, розташованих на базі невизначеного підрозділу в Новосибірській області, що призвело до кількох вибухів.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники 18 і 19 грудня проводили наступальні операції у Харківській області поблизу Липців та Вовчанська, але не просунулися.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти, ймовірно, нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що ЗСУ, схоже, відступили на захід до траси Р-79 у напрямку Дворічної (на північ від Куп’янська).

Машовець заявив, що росіяни просувалися на північ і північний схід у напрямку Кругляківки та Загризового (обидва на південний схід від Куп’янська).

Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ вийшли на трасу Р-79 і до Дворічної, зачистили більшу частину південної околиці населеного пункту та захопили тактичні висоти поблизу південної частини села.

Російські блогери також стверджували, що путінські війська просунулися поблизу Лозової (на південний схід від Куп’янська) і провели зачистку від позицій ЗСУ у Кремінському лісі, проте в ISW не знайшли підтвердження.

Командир батальйону безпілотників ЗСУ заявив, що 18 грудня окупанти здійснили посилений механізований штурм двома бронетанковими колонами, які рухалися в двох різних напрямках на Куп’янському напрямку, намагаючись розширити російський плацдарм біля річки Оскіл.

Він розповів, що ЗСУ завдали ударів, й знищили 21 російську машину, яка використовувалася в штурмах.

Командир батальйону ЗСУ також зазначив, що 18 грудня війська РФ здійснили ще один посилений механізований штурм розміром у роту із залученням 25 танків і БМП у напрямку Лозової та Загризового, й українські захисники знищили 10 із 25 одиниць техніки ворога, задіяних у штурмі.

Війська РФ наступали біля Дворічної, Петропавлівки, Лиману Першого, Лозової, Загризового, Колісниківки, Новоєгорівки, Греківки, Надії, Зеленого Гаю, Тернів і Ямполівки, а також у районі Серебрянського лісу 18 і 19 грудня.

Операція РФ №3 - Донецька область

Війська РФ 18 і 19 грудня проводили наступальні операції на Сіверському нарпямку в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського, але не просунулися.

Сили оборони України нещодавно відновили раніше втрачені позиції в Часовому Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, свідчать про те, що ЗСУ відновили втрачені позиції в південній частині Вогнетривкого заводу в центрі міста.

18 і 19 грудня російські загарбники вели наступальні дії в районі самого Часового Яру, біля Григорівки та Білої Гори.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 грудня, показують, що окупанти просунулися вулицями Шкільною та Васнєцова на півдні цього міста.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що війьска РФ 18 і 19 грудня вели наступальні дії біля самого Торецька, в районі Щербинівки та Диліївки.

Російські загарбники 19 грудня продовжили наступати на Покровському напрямку, але не просунулися.

Російські блогери стверджували, що війська РФ увійшли в Новооленівку (на південний захід від Покровська) і просунулися в районі шириною до 2,2 км на північ від населеного пункту.

Російські "воєнкори" розповідали, що путінські війська просунулися на захід від села Шевченко, до 500 метрів на схід від Шевченка, до 800 метрів на північ від Шевченка, до околиць Піщаного та через річку Солону до Вовкового (на захід від Шевченка та Піщаного).

Російські блогери також стверджували, що війська РФ просунулися в районі шириною до 1,7 км на північ від Новотроїцького та до околиць Нововасилівки.

Російські "воєнкори" розповідали, що путінські війьська захопили Новий Труд (на південь від Покровська) і просунулися в північну частину Даченське, але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російське джерело стверджувало, що війська РФ окупували приблизно 50% Даченського, але експерти ISW не знайшли жодних геолокаційних доказів того, що росіяни діють у цьому населеному пункті.

Війська РФ наступали в районі Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Зеленого, Українки, Пушкіне, біля Солоного, Нововасилівки, Новооленівки та Вовкового.

Речник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, 19 грудня повідомив, що окупанти ведуть штурм групами по 2-3 солдати і відмовляються вести штурм групами по 10-15 осіб.

Речник заявив, що зараз війська РФ активно розгортають оптоволоконні безпілотники в цьому районі.

Також речник розповів, що росіяни знаходяться приблизно за 6 км від Покровська.

Експерти ISW виявили докази того, що війська РФ діють у радіусі 2,4 км від Покровська.

Повідомляється, що війська РФ просунулися в Кураховому. Машовець повідомив, що росіяни захопили більшу частину міста, за винятком теплоелектростанції, але в ISW не помітили візуального підтвердження або заяв РФ про захоплення більшої частини Курахового.

Російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися далі на захід у межах Курахового, а один "воєнкор" розповідав, що війська РФ захопили весь центр цього міста.

Війська РФ продовжували наступальні дії під самим Кураховим, поблизу Старих Тернів, Сонцівки, Слов'янки, Петропавлівки та Дачного 18 і 19 грудня.

Російські загарбники, ймовірно, просунулися поблизу Вугледара. Машовець заявив, що росіяни наступали біля Костянтинопольського, Сухих Ял та Зеленівки (усі на північний захід від Вугледару), і що ворог знаходяться приблизно за 2 км від траси H-15 Курахове-Запоріжжя поблизу н.п. Улакли (на північний захід від Вугледару).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися до південних околиць н.п. Улакли та захопили Костянтинопольське, проте в ISW не знайшли підтвердження.

У Міноборони РФ 19 грудня заявили про захоплення Зеленівки (на північний захід від Вугледара), але в ISW оцінюють, що російські загарбники окупували населений пункт станом на 18 грудня.

Війська РФ продовжували атакувати на північний захід від Вугледара в районі Костянтинопольського, Сухих Ял, Зеленівки, Розлива та Янтарного 18 і 19 грудня.

Війська РФ, ймовірно, нещодавно просунулися в районі Великої Новосілки.

Машовець заявив, що окупанти нещодавно захопили Новий Комар і Роздольне, та просунулися на північний захід уздовж правого берега р. Шайтанки до південно-східної околиці Великої Новосілка.

19 грудня в Міноборони РФ заявили про захоплення села Новий Комар.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просувалися по трасі Т-05-18 Велика Новосілка-Багатир на південний схід від Нових Комарів, на правий берег річки Мокрі Яли до Новоочеретуватого, на захід від Нескучного, на північний схід від Рівнополя. Але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Війська РФ наступали біля самої Великої Новосілки, коло Нових Комарів, Роздольного, Новодарівки, Сторожевого, Макарівки, Нескучного і Благодатного 18 і 19 грудня.

Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакували біля Нового Комара.

Російське джерело стверджувало, що війська РФ знищили переправу біля Новоочеретуватого.

"Південна вісь"

Російські окупанти нещодавно просунулися на Запорізькому напрямку. Геолокаційні кадри від 18 грудня свідчать, що війська РФ просунулися до смуги на північний захід від Нестерянки (на північний захід від Роботиного).

18 і 19 грудня тривали бої під Новоандріївкою (на північний захід від Роботиного).

Російські загарбники наступали на Дніпровському напрямку та на островах дельти річки Дніпро 18 і 19 грудня, але не просунулися.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 19 грудня розповіли, що з початку доби на фронті вже відбулося 189 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони поінформували, що найбільш запеклі ворожі штурми були на трьох напрямках у Донецькій області та в російській Курській області.