ВСУ восстановили позиции в Часовом Яре, враг продвинулся в 7 районах: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в пределах "украинского плацдарма" в Курской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 декабря, свидетельствуют о том, что россияне продвинулись на восток от Новоивановки (на юго-запад от Коренево) в сторону Викторовки (на юго-восток от Коренево).

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись в Кругленком (к юго-востоку от Коренево), провели зачистку в Русском Поречье (к северо-востоку от Суджи), достигли окраин Черкасского Поречья (к северо-востоку от Суджи) и достигли тактических успехов в Черкасской Конопельке (к юго-востоку от Суджи).

Один российский блогер заявил, что войска РФ захватили Черкасскую Конопельку несколько дней назад, однако в ISW не нашли подтверждения этим утверждениям.

19 декабря российский "военкор" заявил, что в ночь с 18 на 19 декабря ВСУ провели контратаку в неопределенном районе "украинского плацдарма" в Курской области.

Главное управление разведки Минобороны Украины 19 декабря сообщило, что неизвестные лица, связанные с движением сопротивления в РФ, подожгли несколько цистерн с топливом, расположенных на базе неопределенного подразделения в Новосибирской области, что привело к нескольким взрывам.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики 18 и 19 декабря проводили наступательные операции в Харьковской области вблизи Липцев и Волчанска, но не продвинулись.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты, вероятно, недавно продвинулись на Купянском направлении.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ВСУ, похоже, отступили на запад к трассе Р-79 в направлении Двуречной (к северу от Купянска).

Машовец заявил, что россияне продвигались на север и северо-восток в направлении Кругляковки и Загрызово (оба на юго-восток от Купянска).

Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ вышли на трассу Р-79 и в Двуречную, зачистили большую часть южной окраины населенного пункта и захватили тактические высоты вблизи южной части села.

Российские блогеры также утверждали, что путинские войска продвинулись вблизи Лозовой (к юго-востоку от Купянска) и провели зачистку от позиций ВСУ в Кременском лесу, однако в ISW не нашли подтверждения.

Командир батальона беспилотников ВСУ заявил, что 18 декабря оккупанты осуществили усиленный механизированный штурм двумя бронетанковыми колоннами, которые двигались в двух разных направлениях на Купянском направлении, пытаясь расширить российский плацдарм возле реки Оскол.

Он рассказал, что ВСУ нанесли удары, и уничтожили 21 российскую машину, которая использовалась в штурмах.

Командир батальона ВСУ также отметил, что 18 декабря войска РФ провели еще один усиленный механизированный штурм размером в роту с привлечением 25 танков и БМП в направлении Лозовой и Загрызово, и украинские защитники уничтожили 10 из 25 единиц техники врага, задействованных в штурме.

Войска РФ наступали возле Двуречной, Петропавловки, Лимана Первого, Лозовой, Загрызово, Колесниковки, Новоегоровки, Грековки, Надежды, Зеленого Гая, Тернов и Ямполовки, а также в районе Серебрянского леса 18 и 19 декабря.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Войска РФ 18 и 19 декабря проводили наступательные операции на Северском направлении в районе Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского, но не продвинулись.

Силы обороны Украины недавно восстановили ранее утраченные позиции в Часовом Яре. Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, свидетельствуют о том, что ВСУ восстановили утраченные позиции в южной части Огнеупорного завода в центре города.

18 и 19 декабря российские захватчики вели наступательные действия в районе самого Часового Яра, возле Григорьевки и Белой Горы.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 16 декабря, показывают, что оккупанты продвинулись по улицам Школьной и Васнецова на юге этого города.

В Генштабе ВСУ сообщали, что войска РФ 18 и 19 декабря вели наступательные действия возле самого Торецка, в районе Щербиновки и Делиевки.

Российские захватчики 19 декабря продолжили наступать на Покровском направлении, но не продвинулись.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ вошли в Новоеленовку (к юго-западу от Покровска) и продвинулись в районе шириной до 2,2 км к северу от населенного пункта.

Российские "военкоры" рассказывали, что путинские войска продвинулись на запад от села Шевченко, до 500 метров на восток от Шевченко, до 800 метров на север от Шевченко, до окрестностей Песчаного и через реку Соленая к Волково (к западу от Шевченко и Песчаного).

Российские блогеры также утверждали, что войска РФ продвинулись в районе шириной до 1,7 км к северу от Новотроицкого и до окрестностей Нововасильевки.

Российские "военкоры" рассказывали, что путинские войска захватили Новый Труд (к югу от Покровска) и продвинулись в северную часть Даченское, но в ISW не нашли подтверждения этим утверждениям.

Российский источник утверждал, что войска РФ оккупировали примерно 50% н.п. Даченское, но эксперты ISW не нашли никаких геолокационных доказательств того, что россияне действуют в этом селе.

Войска РФ наступали в районе Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Зеленого, Украинки, Пушкино, возле Соленого, Нововасильевки, Новоеленевки и Волково.

Спикер украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, 19 декабря сообщил, что оккупанты ведут штурм группами по 2-3 солдата и отказываются вести штурм группами по 10-15 человек.

Спикер заявил, что сейчас войска РФ активно разворачивают оптоволоконные беспилотники в этом районе.

Также спикер рассказал, что россияне находятся примерно в 6 км от Покровска.

Эксперты ISW обнаружили доказательства того, что войска РФ действуют в радиусе 2,4 км от Покровска.

Сообщается, что войска РФ продвинулись в Курахово. Машовец сообщил, что россияне захватили большую часть города, за исключением теплоэлектростанции, но в ISW не заметили визуального подтверждения или заявлений РФ о захвате большей части Курахово.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска продвинулись дальше на запад в пределах Курахово, а один "военкор" рассказывал, что войска РФ захватили весь центр этого города.

Войска РФ продолжали наступательные действия под самым Курахово, вблизи Старых Тернов, Сонцевки, Славянки, Петропавловки и Дачного 18 и 19 декабря.

Российские захватчики, вероятно, продвинулись вблизи Угледара. Машовец заявил, что россияне наступали возле Константинопольского, Сухих Ял и Зеленовки (все к северо-западу от Угледара), и что враг находятся примерно в 2 км от трассы H-15 Курахово-Запорожье вблизи н.п. Улакли (к северо-западу от Угледара).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись к южным окраинам н.п. Улакли и захватили Константинопольское, однако в ISW не нашли подтверждения.

В Минобороны РФ 19 декабря заявили о захвате Зеленовки (к северо-западу от Угледара), но в ISW оценивают, что российские захватчики оккупировали населенный пункт по состоянию на 18 декабря.

Войска РФ продолжали атаковать к северо-западу от Угледара в районе Константинопольского, Сухих Ял, Зеленовки, Разлива и Янтарного 18 и 19 декабря.

Войска РФ, вероятно, недавно продвинулись в районе Большой Новоселки.

Машовец заявил, что оккупанты недавно захватили Новый Комар и Раздольное, и продвинулись на северо-запад вдоль правого берега р. Шайтанки до юго-восточной окраины Большой Новоселки.

19 декабря в Минобороны РФ заявили о захвате села Новый Комар.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвигались по трассе Т-05-18 Великая Новоселка-Багатир на юго-восток от Новых Комаров, на правый берег реки Мокрые Ялы до Новоочеретоватое, на запад от Нескучного, на северо-восток от Ровнополья. Но в ISW не нашли подтверждения этим утверждениям.

Войска РФ наступали возле самой Великой Новоселки, возле Новых Комаров, Раздольного, Новодаровки, Сторожевого, Макаровки, Нескучного и Благодатного 18 и 19 декабря.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ контратаковали возле Нового Комара.

Российский источник утверждал, что войска РФ уничтожили переправу возле Новоочеретоватое.

"Южная ось"

Российские оккупанты недавно продвинулись на Запорожском направлении. Геолокационные кадры от 18 декабря свидетельствуют, что войска РФ продвинулись в полосу к северо-западу от Нестерянки (к северо-западу от Роботино).

18 и 19 декабря шли бои под Новоандреевкой (северо-западнее Работино).

Российские захватчики наступали на Днепровском направлении и на островах дельты реки Днепр 18 и 19 декабря, но не продвинулись.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 19 декабря рассказали, что с начала суток на фронте уже произошло 189 боевых столкновений.

Также в Силах обороны проинформировали, что наиболее ожесточенные вражеские штурмы были на трех направлениях в Донецкой области и в российской Курской области.