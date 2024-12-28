ЗСУ відновили позиції біля Сіверська, ворог просунувся на чотирьох напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

27 грудня тривали бої в межах основного "українського плацдарму" в Курській області, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Український батальйон, який діє в Курській області, повідомив, що ЗСУ захопили невизначену позицію в цьому районі.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просуваються на північ від Руського Поріччя та від Нечаєва (обидва на північ від Суджі), але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Війська РФ вели наступальні операції на південь від Кругленького, на північ від Мартиновки та в лісових масивах поблизу Суджі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 грудня, показують, що ЗСУ відбили російську механізовану атаку чисельністю приблизно в взвод на захід від Малої Локні (на північ від Суджі).

26 і 27 грудня російські блогери стверджували, що ЗСУ контратакували по всьому виступу від південний схід від Коренево до півдня Суджі вздовж лінії Леонідово-Гуєво та в лісистих районах Суджанського району.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

27 грудня російські загарбники продовжили атаки на Харківському напрямку, але не просунулися.

26 і 27 грудня російські джерела стверджували, що путінські війська просунулися у районі Стариці, перетнули річку Вовча, просунулися на 80 метрів у Вовчанську та намагаються підготувати плацдарм для подальших операцій у цьому районі. Проте в ISW не знайшли підтвердження.

26 і 27 грудня війська РФ вели наступальні операції в районі Липців, Стариці та Вовчанська.

27 грудня російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ здійснили дві контратаки піхоти розміром у взвод поблизу Вовчанська.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися на південний схід від Куп'янська, але в ISW не знайшлм підтвердження.

27 грудня в Міноборони РФ заявили про захоплення Лозової (на південний схід від Куп’янська), Загризове (на південний схід від Куп'янська) та Іванівки (на північний захід від Кремінної) за минулий тиждень (з 21 по 27 грудня).

При цьому експерти ISW оцінюють, що росіяни окупували Лозову приблизно 24 грудня, але не спостерігають візуальних доказів того, що війська РФ діють в Іванівці чи в південно-західній частині Загризове.

Зокрема, 27 грудня російські джерела стверджували, що путінські війська просунулися лише до половини Загризового, і що ЗСУ досі контратакують у південній частині населеного пункту.

Пов'язаний з Кремлем блогер стверджував, що війська РФ відійшли з північно-східної околиці Куп'янська на укріплені позиції поблизу Петропавлівки (на схід від Куп'янська) через те, що безпілотники ЗСУ порушили російські наземні лінії зв'язку. Але він не уточнив дату відходу.

Російський "воєнкор" також стверджував, що війська РФ перетнули річку Вовча біля Іванівки, але не надав візуальних доказів.

Офіцер української бригади, яка діяла на Куп'янському напрямку, повідомив, що окупанти під покровом ночі чи поганих погодних умов намагаються вийти до Дворічної та перетнути річку Оскіл.

Війська РФ продовжували штурми поблизу Західного, Лозової, Кругляківки, Богуславаки, Піщаного, Нової Крухляківки, Першотравневого, Копанки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Надії, Ковалівки, Чернещини, Новосергіївки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів, Торського, Зарічного, Діброви, Платонівки та Серебрянського лісу.

Операція РФ №3 - Донецька область

Сили оборони України нещодавно відновили раніше втрачені позиції на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 грудня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися до бурелому на північ від Верхньокам'янського (на схід від Сіверська).

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися до 1 км в бік Сіверська та до Виїмки з півдня, проте в ISW не знайшли підтвердження.

26 і 27 грудня війська РФ продовжували наступати в районі Білогорівки та в напрямку Виїмки.

Російські окупанти наступали у напрямку Часового Яру, але 27 грудня не просунулися.

Російський блогер стверджував, що путінські війська нібито зачистили позиції ЗСУ у районі біля озера в мікрорайоні Північний (північна частина Часового Яру) і просуваються до центральної частини мікрорайону. Однак в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ продовжували атаки у самому Часовому Ярі, поблизу Григорівки, Іванівського, Курдюмівки, Кліщіївки, Ступочок, Олександро-Шултиного та Білої Гори.

Українська бригада, яка діяла в цьому районі, 27 грудня опублікувала кадри, на яких видно, як ЗСУ обстрілюють російську бронетехніку біля Курдюмівки, і повідомила про відбиття механізованої атаки ворога поблизу населеного пункту.

Ще одна бригада ЗСУ, яка діяла в районі Часового Яру, 27 грудня опублікувала кадри, на яких українські захисники відбивають російський механізований штурм розміром у взвод поблизу Іванівського та Кліщіївки.

Російські блогери розповідали, що тривають бої за вогнетривкий завод у центрі Часового Яру.

Війська РФ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані між 25 і 27 грудня, свідчать про те, що росіяни незначно просунулися до вулиці Саратовської в північній частині Торецька, до центрального ринку та вулиці Гірничорятувальної в центрі міста, та вулицею Хижняка в західній частині Торецька.

26 і 27 грудня війська РФ продовжували наступати на сам Торецьк, в районі Диліївки та Щербинівки.

Російські окупанти нещодавно просунулися на південь від Покровська. Геолокаційні кадри від 27 грудня показують, що загарбники просунулися до східної частини Новоєлизаветівки (на південь від Покровська).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що війська РФ нещодавно просунулися до Новоєлизаветівки та захопили Українку та Новооленівку.

Російські "воєнкори" також стверджували, що путінські війська захопили Українку та Новооленівку та просунулися в районі Лисівки, а також на 1 км біля Даченського.

Український батальйон опублікував кадри, на яких стверджується, що росіяни ведуть моторизований штурм за допомогою однієї одиниці бронетехніки та семи цивільних машин у невизначеному районі на Покровському напрямку.

Війська РФ продовжували наступальні дії під самим Покровськом, біля Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки; Зеленого, Даченського, Нового Труда, Шевченка, Піщаного, Вовкового, Новооленівки, Новотроїцького, Нововасилівки та Новоєлизаветівки 26 і 27 грудня.

Російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували біля Шевченка..

27 грудня російські загарбники продовжували наступати на Курахівському напрямку.

Речник української бригади, яка діяла на Курахівському напрямку, повідомив, що війська РФ зазнають значних втрат у живій силі в цьому районі, і що ворожі підрозділи стають менш боєздатними.

Представник бригади ЗСУ зявив, що війська РФ використовують бронетехніку далеко від лінії фронту в цьому районі та зазвичай використовують бронетехніку для доставки піхоти на передові позиції, що різко відрізняється від регулярних механізованих штурмів росіян на Курахівському напрямку в період з червня по жовтень.

Російські окупанти продовжували наступальні дії під самим Кураховим, біля Слов'янки і Петропавлівки, в напрямку Андріївки, біля Дачного та Дальнього 26 і 27 грудня.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний захід від Вугледару. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 грудня, вказують на те, що росіяни просунулися в полях на південний схід від Розлива.

Український оглядач Машовець заявив, що росіяни безуспішно намагаються переправитися через р. Сухі Яли в напрямку Вугледара.

26 і 27 грудня війська РФ продовжували наступати біля Костянтинопольського, Успенівки, Янтарного, Сухих Ял, Зеленівки, Костянтинополя та Розлива.

Війська РФ нещодавно просунулися на південний захід від Великої Новосілки. Геолокаційні кадри від 26 грудня показують, що окупанти просунулися на захід від Времівки та перерізали дорогу О- 0510 Велика Новосілка - Гуляйполе.

Український оглядач Машовець заявив, що підрозділи РФ відпрацьовують перерізання наземних шляхів зв'язку в районі Нового Комара та Роздольного. Він додав, що зі сходу та південного сходу у невстановлені райони Великої Новосілки увійшли російські підрозділи, які беруть участь у штурмових діях з метою перерізати трасу О-0510.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 24 грудня, показують, що ЗСУ нещодавно відбили російську механізовану атаку розміром у взвод на схід від Нового Комара.

Російський блогер стверджував, що війська РФ також просунулися на південний захід від Великої Новосілки поблизу українських позицій на північ від Марфополя та на південь від Малинівки, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ продовжували штурми поблизу Роздольного, біля Нових Комарів, Времівки і Новодарівки 26 і 27 грудня.

"Південна вісь"

27 грудня російські окупанти продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися.

26 і 27 грудня війська РФ наступали на північний захід від Роботиного в районі Новоандріївки та Кам'янського.

27 грудня речник оперативно-стратегічного угруповання військ ЗСУ "Таврія" полковник Владислав Волошин заявив, що росіяни розгортають на Запорізькому напрямку безпілотники, закріплені на оптоволоконних кабелях, які мають високу стійкість до перешкод через засоби української радіоелектронної боротьби (РЕБ).

26 і 27 грудня війська РФ продовжували наступати на Дніпровському напрямку та на островах у дельті Дніпра, намагаючись захопити острів Козацький, а також атакували острів Великий Потьомкін, проте не просунулися.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 27 грудня розповіли, що з початку доби на фронті відбулося 158 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони поінформували, що найгарячішою залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також була висока активність ворога на Лиманському, Времівському напрямках і в Курській області.