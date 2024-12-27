Росіяни отримали жорстку відсіч під Покровськом: дані Генштабу про ситуацію на фронті

Українські захисники продовжують успішну оборону від постійних російських атак. Зокрема, вони дали жорстку відсіч ворогу під Покровськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу, на даний час відбулося 158 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також була активність ворога на Лиманському, Времівському напрямках і в Курській області.

За сьогодні росіяни завдали по території України 37 авіаційних ударів (зокрема, 43 КАБ). Також вони використали для ураження 808 дронів-камікадзе. Всього було зафіксовано понад 4300 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог двічі атакував неподалік Вовчанська. За попередніми підрахунками, українські захисники за сьогодні на даному напрямку знищили та поранили 72 окупантів, також знищили танк, дві артилерійські системи, протитанковий засіб, чотири одиниці автомобільної техніки, три засоби зв’язку та 29 дронів.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до українських позицій неподалік Петропавлівки та Лозової. Чотири атаки противника відбито Силами оборони. На даний час точиться бій.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Воїни ЗСУ відбили атаки окупантів.

На Сіверському напрямку окупанти чотири рази намагалися просуватись вперед, отримали відсіч.

На Краматорському напрямку було зафіксовано п’ять бойових зіткнень. Штурмові дії відбувались поблизу Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку українські війська відбивали десять атак противника. Всі атаки зупинено.

На Покровському напрямку ворог 52 рази намагався вклинитися в нашу оборону. Окупанти отримали жорстку відсіч від захисників.

За попередньою інформацією, сьогодні воїни ЗСУ знешкодили на цьому напрямку 382 окупантів, 196 з них - безповоротно. Знищено чотири автомобілі, бойову броньовану машину, засіб спостереження “Муром-М”, засіб РЕБ, сім засобів зв’язку, дрон “Ланцет” та мотоцикл.

На Курахівському напрямку ворог 18 разів атакував наші позиції. Українські захисники відбили всі атаки.

На Времівському напрямку бійці ЗСУ зупинили 17 атак противника.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити українських воїнів із займаних позицій, де протягом доби було здійснено два невдалі штурми.

В Курській області українські захисники відбили 22 наступальні дії загарбників. Російська авіація завдала 15 ударів, застосувавши 18 керованих авіаційних бомб по своїй території.