ВСУ восстановили позиции под Северском, враг продвинулся на четырех направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

27 декабря продолжались бои в пределах основного "украинского плацдарма" в Курской области, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Украинский батальон, действующий в Курской области, сообщил, что ВСУ захватили неопределенную позицию в этом районе.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвигаются к северу от Русского Поречья и от Нечаева (оба к северу от Суджи), но в ISW не нашли подтверждения этому заявлению.

Войска РФ вели наступательные операции к югу от Кругленького, к северу от Мартыновки и в лесных массивах вблизи Суджи.

Геолокационные кадры, опубликованные 26 декабря, показывают, что ВСУ отбили российскую механизированную атаку численностью примерно во взвод к западу от Малой Локни (к северу от Суджи).

26 и 27 декабря российские блогеры утверждали, что ВСУ контратаковали по всему выступу от юго-востока от Коренево до юга Суджи вдоль линии Леонидово-Гуево и в лесистых районах Суджанского района.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

27 декабря российские захватчики продолжили атаки на Харьковском направлении, но не продвинулись.

26 и 27 декабря российские источники утверждали, что путинские войска продвинулись в районе Старицы, пересекли реку Волчья, продвинулись на 80 метров в Волчанске и пытаются подготовить плацдарм для дальнейших операций в этом районе. Однако в ISW не нашли подтверждения.

26 и 27 декабря войска РФ вели наступательные операции в районе Липцев, Старицы и Волчанска.

27 декабря российский "военкор" заявил, что ВСУ осуществили две контратаки пехоты размером во взвод вблизи Волчанска.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись на юго-восток от Купянска, но в ISW не нашли подтверждения.

27 декабря в Минобороны РФ заявили о захвате Лозовой (к юго-востоку от Купянска), Загрызово (к юго-востоку от Купянска) и Ивановки (к северо-западу от Кременной) за прошедшую неделю (с 21 по 27 декабря).

При этом эксперты ISW оценивают, что россияне оккупировали Лозовую примерно 24 декабря, но не наблюдают визуальных доказательств того, что войска РФ действуют в Ивановке или в юго-западной части Загрызово.

В частности, 27 декабря российские источники утверждали, что путинские войска продвинулись только до половины Загрызово, и что ВСУ до сих пор контратакуют в южной части населенного пункта.

Связанный с Кремлем блогер утверждал, что войска РФ отошли с северо-восточной окраины Купянска на укрепленные позиции вблизи Петропавловки (к востоку от Купянска) из-за того, что беспилотники ВСУ нарушили российские наземные линии связи. Но он не уточнил дату отхода.

Российский "военкор" также утверждал, что войска РФ пересекли реку Волчья возле Ивановки, но не предоставил визуальных доказательств.

Офицер украинской бригады, которая действовала на Купянском направлении, сообщил, что оккупанты под покровом ночи или плохих погодных условий пытаются выйти к Двуречной и пересечь реку Оскол.

Войска РФ продолжали штурмы вблизи Западного, Лозовой, Кругляковки, Богуславаки, Песчаного, Новой Крухляковки, Первомайского, Копанки, Новоегоровки, Зеленого Гая, Надежды, Ковалевки, Чернещины, Новосергиевки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов, Торского, Заречного, Дибровы, Платоновки и Серебрянского леса.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Силы обороны Украины недавно восстановили ранее утраченные позиции на Северском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 26 декабря, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись к бурелому к северу от Верхнекаменского (к востоку от Северска).

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись до 1 км в сторону Северска и до Выемки с юга, однако в ISW не нашли подтверждения.

26 и 27 декабря войска РФ продолжали наступать в районе Белогоровки и в направлении Выемки.

Российские оккупанты наступали в направлении Часового Яра, но 27 декабря не продвинулись.

Российский блогер утверждал, что путинские войска якобы зачистили позиции ВСУ в районе возле озера в микрорайоне Северный (северная часть Часового Яра) и продвигаются к центральной части микрорайона. Однако в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ продолжали атаки в самом Часовом Яру, вблизи Григорьевки, Ивановского, Курдюмовки, Клещиевки, Ступочек, Александро-Шултино и Белой Горы.

Украинская бригада, которая действовала в этом районе, 27 декабря опубликовала кадры, на которых видно, как ВСУ обстреливают российскую бронетехнику возле Курдюмовки, и сообщила об отражении механизированной атаки врага вблизи населенного пункта.

Еще одна бригада ВСУ, которая действовала в районе Часового Яра, 27 декабря опубликовала кадры, на которых украинские защитники отражают российский механизированный штурм размером во взвод вблизи Ивановского и Клещиевки.

Российские блогеры рассказывали, что идут бои за огнеупорный завод в центре Часового Яра.

Войска РФ недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные между 25 и 27 декабря, свидетельствуют о том, что россияне незначительно продвинулись к улице Саратовской в северной части Торецка, к центральному рынку и улице Горноспасательной в центре города, и по улице Хижняка в западной части Торецка.

26 и 27 декабря войска РФ продолжали наступать на сам Торецк, в районе Делиевки и Щербиновки.

Российские оккупанты недавно продвинулись на юг от Покровска. Геолокационные кадры от 27 декабря показывают, что захватчики продвинулись к восточной части Новоелизаветовки (к югу от Покровска).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что войска РФ недавно продвинулись к Новоелизаветовке и захватили Украинку и Новооленовку.

Российские "военкоры" также утверждали, что путинские войска захватили Украинку и Новооленовку, и продвинулись в районе Лысовки, а также на 1 км возле Даченского.

Украинский батальон опубликовал кадры, на которых утверждается, что россияне ведут моторизованный штурм с помощью одной единицы бронетехники и семи гражданских машин в неопределенном районе на Покровском направлении.

Войска РФ продолжали наступательные действия под самим Покровском, возле Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки; Зеленого, Даченского, Нового Труда, Шевченко, Песчаного, Волчьего, Новоеленевки, Новотроицкого, Нововасильевки и Новоелизаветовки 26 и 27 декабря.

Российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали возле Шевченко.

27 декабря российские захватчики продолжали наступать на Кураховском направлении.

Представитель украинской бригады, которая действовала на Кураховском направлении, сообщил, что войска РФ несут значительные потери в живой силе в этом районе, и что вражеские подразделения становятся менее боеспособными.

Представитель бригады ВСУ заявил, что войска РФ используют бронетехнику вдали от линии фронта в этом районе и обычно используют бронетехнику для доставки пехоты на передовые позиции, что резко отличается от регулярных механизированных штурмов россиян на Кураховском направлении в период с июня по октябрь.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия под самим Курахово, возле Славянки и Петропавловки, в направлении Андреевки, возле Дачного и Дальнего 26 и 27 декабря.

Войска РФ недавно продвинулись на северо-запад от Угледара. Геолокационные кадры, опубликованные 26 декабря, указывают на то, что россияне продвинулись в полях к юго-востоку от Разлива.

Украинский обозреватель Машовец заявил, что россияне безуспешно пытаются переправиться через р. Сухие Ялы в направлении Угледара.

26 и 27 декабря войска РФ продолжали наступать возле Константинопольского, Успеновки, Янтарного, Сухих Ял, Зеленовки, Константинополя и Разлива.

Войска РФ недавно продвинулись на юго-запад от Большой Новоселки. Геолокационные кадры от 26 декабря показывают, что оккупанты продвинулись на запад от Времевки и перерезали дорогу О-0510 Великая Новоселка - Гуляйполе.

Украинский обозреватель Машовец заявил, что подразделения РФ отрабатывают перерезание наземных путей связи в районе Нового Комара и Раздольного. Он добавил, что с востока и юго-востока в неустановленные районы Великой Новоселки вошли российские подразделения, которые участвуют в штурмовых действиях с целью перерезать трассу О-0510.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 24 декабря, показывают, что ВСУ недавно отбили российскую механизированную атаку размером во взвод к востоку от Нового Комара.

Российский блогер утверждал, что войска РФ также продвинулись на юго-запад от Великой Новоселки вблизи украинских позиций к северу от Марфополя и к югу от Малиновки, но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ продолжали штурмы вблизи Раздольного, возле Новых Комаров, Времевки и Новодаровки 26 и 27 декабря.

"Южная ось"

27 декабря российские оккупанты продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись.

26 и 27 декабря войска РФ наступали северо-западнее Работино в районе Новоандреевки и Каменского.

27 декабря спикер оперативно-стратегической группировки войск ВСУ "Таврия" полковник Владислав Волошин заявил, что россияне разворачивают на Запорожском направлении беспилотники, закрепленные на оптоволоконных кабелях, которые имеют высокую устойчивость к помехам из-за средств украинской радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

26 и 27 декабря войска РФ продолжали наступать на Днепровском направлении и на островах в дельте Днепра, пытаясь захватить остров Казацкий, а также атаковали остров Большой Потемкин, однако не продвинулись.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 27 декабря рассказали, что с начала суток на фронте произошло 158 боевых столкновений.

Также в Силах обороны проинформировали, что самой горячей оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также была высокая активность врага на Лиманском, Времевском направлениях и в Курской области.