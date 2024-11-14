ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру, ворог просунувся на чотирьох напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

13 листопада війська РФ продовжили атаки в межах основного "українського плацдарму" в Курській області, але жодного підтвердженого просування не мали.

Російські джерела стверджували 12 і 13 листопада, що війська РФ просунулися в районі Новоіванівки, Зеленого Шляху та Дар'їно, біля Курилівки та Плехово, хоча в ISW не спостерігали підтвердження.

Війська РФ продовжували атакувати в районі Новоіванівки, Леонідово, Дар'їно, Миколаєво-Дар'їно та Малої Локні.

Український військовий, який діє в Курській області, 13 листопада заявив, що російські підроздилі атакували позиції його бригади у невизначеному районі Курської області. Він розповів, що війська РФ щодня ведуть механізовані атаки із застосуванням 4-6 ББМ.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ здійснили атаки в межах основного "українського плацдарму" в Курській області 13 листопада.

Російські джерела, включно з Міноборони РФ, розповідали, що війська РФ нібито відбили українські атаки на південний схід від Коренево поблизу Олександрії, Нижнього Клину, Нової Сорочини та Новоіванівки.

12 листопада у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська та Сили спеціальних операцій (ССО) завдали удару по паливному складу "Оскольнефтеснаб" біля Старого Оскола Бєлгородської області, в результаті чого виникла пожежа.

Як зазначили в Генштабі ЗСУ, знищення таких об'єктів створює матеріально-технічні проблеми для російських окупантів.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков 12 листопада заявив, що український безпілотник завдав удару по нафтобазі під Старим Осколом і спровокував пожежу нафтоцистерни.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники продовжували наступальні дії поблизу Вовчанська Харківської області 12 і 13 листопада, але не просунулися.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти 12 і 13 листопада продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися на 200 метрів у ширину на 200 метрів у глибину в напрямку Московки, на ширину 600 метрів й на глибину 200 метрів у бік Борової, а також на північ, захід і схід від Кругляківки, на північ від Вишневого, біля Першотравневого, на ширину 400 метрів й на глибину 400 метрів у бік Торського. Проте в ISW не знайшли підтвердження.

У Геншабі ЗСУ 13 листопада повідомили, що на Куп'янському напрямку українські ахисники відбили російський механізований штурм, що відбувався у 4 хвилі, із застосуванням 15 одиниць бронетехніки, у тому числі танків, бойових броньованих машин і машини розмінування УР-77.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, Сили оборони знищили всю російську техніку, а піхота ворога при цьому штурмі одягнула українську військову форму, що є воєнним злочином згідно з міжнародним правом.

Російські "воєнкори" стверджували, що частини Колісниківки (на південний схід від Куп'янська) є "сірими зонами", оскільки війська РФ не можуть закріпитися на руїнах села, а ЗСУ зберігають позиції в лісистих районах на півночі.

Війська РФ продовжували наступати в районі Лозової, Колісниківки, Кругляківки та Загризового, біля Першотравневого, Чернещини, Греківки, Новомихайлівки, Тернів, Зарічного і Торського.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ посилюють контратаку біля Торського та час від часу проводять механізовані штурми із танками та БМП біля Глушківки (на південний схід від Куп’янська).

13 листопада російські блогери заявили, що путінські війська використовують термобаричні артилерійські системи (ТОС- 2) для ударів по обороні ЗСУ з метою створення "коридорів" для російських штурмових груп, які діяли на Куп'янському напрямку.

Український офіцер, який діяв на Куп'янському напрямку, повідомив 13 листопада, що окупанти дедалі частіше проводять механізовані штурми, особливо біля Борової, замість суто піхотних штурмів.

Також офіцер заявив, що сезонна погода заважає російським загарбникам використовувати баггі та іншу цивільну техніку.

Разом з тим 12 листопада російський "воєнкор" розповідав, що протягом кількох днів була суха погода, що полегшувало рух транспортних засобів по частково сухих дорогах.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські окупанти продовжували штурмові дії на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського 12 і 13 листопада, але не просунулися.

Українські джерела повідомили, що ЗСУ відбили великий російський механізований штурм у невизначеному районі на Сіверському напрямку, але в ISW не бачили додаткових звітів, щоб підтвердити місце чи дату заявленого російського механізованого штурму там.

Українські захисники відновили раніше втрачені позиції на напрямку Часового Яру.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, свідчать про те, що ЗСУ відновили втрачені позиції на північний схід від Оріхово-Василівк та в районі шахти на схід від Ступочок.

Російські джерела стверджували, що путінські війська просунулися на північ та на південний схід від Часового Яру. Однак в ISW не знайшли підтвердження.

13 листопада російські окупанти наступали на південь від Часового Яру в районі Ступочок.

Війська РФ нещодавно просунулися в центрі Торецька. Геолокаційні кадри від 12 листопада показують, що окупанти просунулися до вулиці Енгельса в центрі міста.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ контролюють близько 70% Торецька, але експерти ISW не знайшли підтвердження цієї заяви, та наразі вважають, що росіяни контролюють близько 23,1% Торецька.

12 і 13 листопада російські заграбники наступали поблизу самого Торецька, біля Щербинівки, Нелипівки та Сухої Балки.

Російські окупанти 13 листопада продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися на південь від Покровська вздовж залізничної колії між Петрівкою та Пустинкою та на південний захід від Новоолексіївки, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ продовжували наступальні дії в районі Променя і Миролюбівки, біля Лисівки, Крутого Яру, Гигорівки, Пустинки, Петрівки, Новоолексіївки та Юрівки 12 і 13 листопада.

Російські окупанти додатково просунулися на північний схід від Курахового. 13 листопада було опубліковано геолокаційні кадри, на яких видно, як загарбники підняли триколор над центром Іллінки, що свідчить про те, що росіяни, ймовірно, захопили село.

Російські джерела стверджували, що війська РФ завдали удару по мосту на Запорізькому проспекті в Кураховому, щоб ускладнити логістику ЗСУ в населеному пункті та навколо нього.

Російські блогери розповідали, що війська РФ ведуть бої та просуваються в найсхіднішій частині Курахового, а німецький репортер стверджував, що росіяни контролюють 15% міста. Наразі в ISW оцінюють, що окупанти контролюють трохи більше 14% Курахового.

Російські "воєнкори" також стверджували, що путінські війська захопили всю Новоселидівку (на північ від Курахового), хоча в ISW ще не помітилив візуальних доказів.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти продовжували наземні атаки поблизу Іллінця, Берестків, Новоселидівки та Вознесенки, а також біля Новодмитрівки 12 і 13 листопада.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний захід від Вугледара. Геолокаційні кадри від 12 листопада показують, що загарбники просунулися до бурелому на північний схід від Богоявленки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ також просунулися на полях на схід від Богоявленки, на південний захід від Шахтарського, на північний захід від Ясної Поляни та на північний захід від Максимівки, хоча в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російські блогери стверджували, що путінські війська контролюють більшу частину Дальнього, що узгоджується з оцінкою експертів ISW щодо даних про ситуацію в цьому районі.

Російські та українські джерела повідомляли про триваючі важкі бої на північний схід від Вугледара поблизу Дальнього, Антонівки, Катеринівки, Максимільянівки та Єлизаветівки, а також на північний захід від Вугледара біля Костянтинопольського та Трудового 12 і 13 листопада.

Російські окупанти нещодавно просунулися в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, показують, що війська РФ просунулися на південний захід від Новодарівки.

13 листопада в Міноборони РФ заявили про захоплення н.п. Рівнопіль (на південний захід від Великої Новосілки), хоча "воєнкор" розповідав, що це твердження, ймовірно, передчасне.

В ISW поки не мають підтвердження того, що російські окупанти діють у Рівнополі.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Владислав Волошин 13 листопада повідомив, що війська РФ наступають на південь від Великої Новосілки, щоб "вклинитися" в українську оборону.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що 12 і 13 листопада тривали бої на південний захід від Великої Новосілки поблизу Рівнополя та Новополя, та на південь від Великої Новосілки поблизу Макарівки.

"Південна вісь"

Російські окупанти нещодавно безуспішно розпочали механізований штурм на північний схід від Гуляйполя та продовжили штурм на північ від Роботиного 13 листопада.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, показують, як ЗСУ відбивають російський механізований штурм розміром у взвод на північ від Степового (на північний схід від Гуляйполя).

Повідомляється, що війська РФ продовжували штурм поблизу Новоданилівки (на північ від Роботиного) та Новоандріївки (на північний захід від Роботиного).

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко 12 листопада заявив, що окупанти готуються до тактичних штурмів поблизу кількох невстановлених населених пунктів Запорізької області, але не мають достатньо сил для прямого наступу на Запоріжжя.

Також Коваленко додав, що російські чиновники залучають "воєнкорів" для поширення чуток про можливий наземний штурм Запоріжжя з боку Росії, щоб створити паніку в українському інформаційному просторі.

13 листопада тривали позиційні бої на Дніпровському напрямку на лівобережжі Херсонської області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 13 листопада повідомляли, що з початку доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення.

Також в Силах оборони України зазначили, що російські окупанти продовжують найбільші штурми позицій ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямках.