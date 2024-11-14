ВСУ восстановили позиции возле Часового Яра, враг продвинулся на 4 направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

13 ноября войска РФ продолжили атаки в рамках основного "украинского плацдарма" в Курской области, но никакого подтвержденного продвижения не было.

Российские источники утверждали 12 и 13 ноября, что войска РФ продвинулись в районе Новоивановки, Зеленого Пути и Дарьино, около Куриловки и Плехово, хотя в ISW не наблюдали подтверждения.

Войска РФ продолжали атаковать в районе Новоивановки, Леонидово, Дарьино, Николаево-Дарьино и Малой Локни.

Украинский военный, действующий в Курской области, 13 ноября заявил, что российские подразделения атаковали позиции его бригады в неопределенном районе Курской области. Он рассказал, что войска РФ ежедневно ведут механизированные атаки с применением 4-6 ББМ.

Российские источники утверждали, что ВСУ провели атаки в рамках основного "украинского плацдарма" в Курской области 13 ноября.

Российские источники, включая Минобороны РФ, рассказывали, что войска РФ якобы отразили украинские атаки юго-восточнее Коренево вблизи Александрии, Нижнего Клина, Новой Сорочины и Новоивановки.

12 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска и Силы специальных операций (ССО) нанесли удар по топливному составу "Оскольнефтеснаб" возле Старого Оскола Белгородской области, в результате чего возник пожар.

Как отметили в Генштабе ВСУ, уничтожение таких объектов создает материально-технические проблемы для российских оккупантов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 12 ноября заявил, что украинский беспилотник нанес удар по нефтебазе под Старым Осколом, и спровоцировал пожар нефтецистерны.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики продолжали наступательные действия вблизи Волчанска Харьковской области 12 и 13 ноября, но не продвинулись.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты 12 и 13 ноября продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись на 200 метров в ширину на 200 метров в глубину в направлении Московки, на ширину 600 метров и на глубину 200 метров в сторону Боровой, а также на север, запад и восток от Кругляков, на север от Вишневого, возле Первомайского, на ширину 400 метров и на глубину 400 метров в сторону Торского. Однако в ISW не нашли подтверждения.

В Геншабе ВСУ 13 ноября сообщили, что на Купянском направлении украинские охранники отбили российский механизированный штурм, проходивший в 4 волны, с применением 15 единиц бронетехники, в том числе танков, боевых бронированных машин и машины разминирования УР-77.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, Силы обороны уничтожили всю российскую технику, а пехота врага при этом штурме надела украинскую военную форму, что является военным преступлением согласно международному праву.

Российские "военкоры" утверждали, что разные части н.п. Колесниковка (юго-восточнее Купянска) являются "серыми зонами", поскольку войска РФ не могут закрепиться на руинах села, а ВСУ сохраняют позиции в лесистых районах на севере.

Войска РФ продолжали наступать в районе Лозовой, Колесниковки, Кругляковки и Загрызово, возле Первомайского, Чернещины, Грековки, Новомихайловки, Тернов, Заречного и Торского.

Российские источники утверждали, что ВСУ усиливают контратаку возле Торского и время от времени проводят механизированные штурмы с танками и БМП возле Глушковки (юго-восточнее Купянска).

13 ноября российские блогеры заявили, что путинские войска используют термобарические артиллерийские системы (ТОС-2) для ударов по обороне ВСУ с целью создания "коридоров" для действовавших на Купянском направлении российских штурмовых групп.

Украинский офицер, действовавший на Купянском направлении, сообщил 13 ноября, что оккупанты все чаще проводят механизированные штурмы, особенно возле Боровой, вместо чисто пехотных штурмов.

Также офицер заявил, что сезонная погода мешает российским захватчикам использовать багги и другую гражданскую технику.

Вместе с тем 12 ноября российский "военкор" рассказывал, что в течение нескольких дней была сухая погода, что облегчало движение транспортных средств по частично сухим дорогам.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты продолжали штурмовые действия к востоку от Северска в районе Верхнекаменского 12 и 13 ноября, но не продвинулись.

Украинские источники сообщили, что ВСУ отразили большой российский механизированный штурм в неопределенном районе на Северском направлении, но в ISW не видели дополнительных отчетов, чтобы подтвердить место или дату заявленного российского механизированного штурма там.

Украинские защитники восстановили ранее утраченные позиции на направлении Часового Яра.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, свидетельствуют о том, что ВСУ восстановили утраченные позиции к северо-востоку от Орехово-Василовка и в районе шахты к востоку от Ступочек.

Российские источники утверждали, что путинские войска продвинулись к северу и юго-востоку от Часового Яра. Однако в ISW не нашли подтверждения.

13 ноября российские оккупанты наступали к югу от Часового Яра в районе Ступочек.

Войска РФ недавно продвинулись в центре Торецка. Геолокационные кадры от 12 ноября показывают, что оккупанты продвинулись к улице Энгельса в центре города.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ контролируют около 70% Торецка, но эксперты ISW не нашли подтверждения этого заявления, и сейчас считают, что россияне контролируют около 23,1% Торецка.

12 и 13 ноября российские заграбники наступали вблизи самого Торецка, около Щербиновки, Нелиповки и Сухой Балки.

Российские оккупанты 13 ноября продолжали наступательные действия на Покровском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвинулись к югу от Покровска вдоль железнодорожного пути между Петровкой и Пустынкой и юго-западнее Новоалексеевки, но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ продолжали наступательные действия в районе Луча и Миролюбовки, возле Лысовки, Крутого Яра, Гигоровки, Пустынки, Петровки, Новоалексеевки и Юровки 12 и 13 ноября.

Российские оккупанты дополнительно продвинулись к северо-востоку от Курахово. 13 ноября были опубликованы геолокационные кадры, на которых видно, как захватчики подняли триколор над центром Ильинки, что свидетельствует о том, что россияне, вероятно, захватили село.

Российские источники утверждали, что войска РФ нанесли удар по мосту на Запорожском проспекте в Курахово, чтобы усложнить логистику ВСУ в населенном пункте и вокруг него.

Российские блогеры рассказывали, что войска РФ ведут бои и продвигаются в самой восточной части Курахово, а немецкий репортер утверждал, что россияне контролируют 15% города. В настоящее время в ISW оценивают, что оккупанты контролируют чуть более 14% Курахово.

Российские "военкоры" также утверждали, что путинские войска захватили всю Новоселидовку (к северу от Курахово), хотя в ISW еще не заметил визуальных доказательств.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжали наземные атаки вблизи Ильинца, Берестков, Новоселидовки и Вознесенки, а также возле Новодмитровки 12 и 13 ноября.

Войска РФ недавно продвинулись северо-западнее Угледара. Геолокационные кадры от 12 ноября показывают, что захватчики продвинулись к бурелому к северо-востоку от Богоявленки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ также продвинулись на полях к востоку от Богоявленки, к юго-западу от Шахтерского, к юго-западу от Ясной Поляны и к юго-западу от Максимовки, хотя в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска контролируют большую часть Дальнего, что согласуется с оценкой экспертов ISW по данным о ситуации в этом районе.

Российские и украинские источники сообщали о продолжающихся тяжелых боях к северо-востоку от Угледара вблизи Дальнего, Антоновки, Екатериновки, Максимильяновки и Елизаветовки, а также северо-западнее Угледара возле Константинопольского и Трудового 12 и 13 ноября.

Российские оккупанты недавно продвинулись в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей. Геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, показывают, что войска РФ продвинулись юго-западнее Новодаровки.

13 ноября в Минобороны РФ заявили о захвате н.п. Ровнополь (юго-западнее Великой Новоселки), хотя "военкор" рассказывал, что это утверждение, вероятно, преждевременно.

В ISW пока нет подтверждения того, что российские оккупанты действуют в Ровнополе.

Представитель Таврической группировки войск ВСУ полковник Владислав Волошин 13 ноября сообщил, что войска РФ наступают к югу от Великой Новоселки, чтобы "вклиниться" в украинскую оборону.

В Генштабе ВСУ сообщали, что 12 и 13 ноября продолжались бои юго-западнее Великой Новоселки вблизи Ровнополя и Новополя, и к югу от Великой Новоселки вблизи Макаровки.

"Южная ось"

Российские оккупанты недавно безуспешно начали механизированный штурм северо-восточнее Гуляйполя и продолжили штурм севернее Работино 13 ноября.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, показывают, как ВСУ отражают российский механизированный штурм размером во взвод к северу от Степного (к северо-востоку от Гуляйполя).

Сообщается, что войска РФ продолжали штурм вблизи Новоданиловки (к северу от Работино) и Новоандреевки (к северо-западу от Работино).

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко 12 ноября заявил, что оккупанты готовятся к тактическим штурмам вблизи нескольких неустановленных населенных пунктов Запорожской области, но не имеют достаточно сил для прямого наступления на Запорожье.

Также Коваленко добавил, что российские чиновники привлекают "военкоров" для распространения слухов о возможном наземном штурме Запорожья со стороны России, чтобы создать панику в украинском информационном пространстве.

13 ноября продолжались позиционные бои на Днепровском направлении на левобережье Херсонской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 13 ноября сообщалось, что с начала сутокна фронте произошло 151 боевое столкновение.

Также в Силах обороны Украины отметили, что российские оккупанты продолжают наибольшие штурмы позиций ВСУ на Покровском и Кураховском направлениях.