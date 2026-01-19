ЗСУ відмовляються від німецьких дронів Helsing через критичний недолік, - Bloomberg

Україна відмовилась від нових замовлень німецьких ударних дронів HX-2 компанії Helsing через критичний недолік, виявлений на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що флагманський ударний безпілотник HX-2 мав проблеми зі зльотом під час випробувань. Модель, яка мала включати компоненти штучного інтелекту, призначені для допомоги в управлінні без пілота, не мала деяких із цих інструментів.
За словами трьох джерел, дрони Helsing постраждали від глушіння РЕБ поблизу фронту, що неодноразово переривало зв'язок з операторами.
Згідно з презентацією та двома джерелами, ці невдачі підірвали попит на дрони. Німеччина не планує наступного замовлення, поки не буде нової зацікавленості з боку України. У Helsing заявили, що не знають про презентацію та відкинули критику військових.
"Відсоток успішних перших польотів, який був офіційно задокументований, обнадійливий. Ми впевнені, що випробування HX-2 також призведуть до високих показників влучань на полі бою, зокрема в умовах радіоелектронної боротьби", – зазначили у Helsing.
HX-2 – це перше обладнання власної розробки, яке Helsing поставила в зону бойових дій, і його успіх є ключовим показником, оскільки компанія все більше витрачає більше ресурсів на створення повітряних та підводних пристроїв.
Конкуренція за державні замовлення безпілотних систем є жорсткою, стартапи, такі як Helsing та Stark Defence, протистоять таким грандам, як Rheinmetall AG.
Дрон HX-2 поєднує фіксовані крила з пропелерами квадрокоптера. Новинку показали у грудні 2024 року. Він здатний вражати цілі на відстані до 100 кілометрів. За даними компанії, система пройшла бойові випробування підрозділами Безпілотних систем України та отримала дозвіл на розгортання на фронті.
У 2024 році Helsing підписала угоду на постачання 4 тисяч ударних безпілотників, вироблених спільно з українською компанією.
За даними агентства, обидві моделі Helsing, призначені для України, мали включати три компоненти штучного інтелекту: наведення на кінцевій лінії, наведення на середній лінії траєкторії та візуальне захоплення цілі.
При цьому у секретній презентації зазначалося, що лише 25% Helsing HX-2 змогли запуститися під час випробувань на передовій.
Раніше повідомлялось, що німецький стартап Helsing планує поставити Збройним силам України ще шість тисяч безпілотних літальних апаратів зі штучним інтелектом.
Уперше про поставку дронів з ШІ від фірми Helsing стало відомо ще у листопаді 2024-го. Повідомлялось, що ЗСУ передадуть чотири тисячі дронів типу HF-1.