ЗСУ відмовляються від німецьких дронів Helsing через критичний недолік, - Bloomberg

Зазначається, що флагманський ударний безпілотник HX-2 мав проблеми зі зльотом під час випробувань. Модель, яка мала включати компоненти штучного інтелекту, призначені для допомоги в управлінні без пілота, не мала деяких із цих інструментів.

За словами трьох джерел, дрони Helsing постраждали від глушіння РЕБ поблизу фронту, що неодноразово переривало зв'язок з операторами.

Згідно з презентацією та двома джерелами, ці невдачі підірвали попит на дрони. Німеччина не планує наступного замовлення, поки не буде нової зацікавленості з боку України. У Helsing заявили, що не знають про презентацію та відкинули критику військових.

"Відсоток успішних перших польотів, який був офіційно задокументований, обнадійливий. Ми впевнені, що випробування HX-2 також призведуть до високих показників влучань на полі бою, зокрема в умовах радіоелектронної боротьби", – зазначили у Helsing.

Що відомо про дрон HX-2

HX-2 – це перше обладнання власної розробки, яке Helsing поставила в зону бойових дій, і його успіх є ключовим показником, оскільки компанія все більше витрачає більше ресурсів на створення повітряних та підводних пристроїв.

Конкуренція за державні замовлення безпілотних систем є жорсткою, стартапи, такі як Helsing та Stark Defence, протистоять таким грандам, як Rheinmetall AG.

Дрон HX-2 поєднує фіксовані крила з пропелерами квадрокоптера. Новинку показали у грудні 2024 року. Він здатний вражати цілі на відстані до 100 кілометрів. За даними компанії, система пройшла бойові випробування підрозділами Безпілотних систем України та отримала дозвіл на розгортання на фронті.

У 2024 році Helsing підписала угоду на постачання 4 тисяч ударних безпілотників, вироблених спільно з українською компанією.

Штучний інтелект у дронах

За даними агентства, обидві моделі Helsing, призначені для України, мали включати три компоненти штучного інтелекту: наведення на кінцевій лінії, наведення на середній лінії траєкторії та візуальне захоплення цілі.

При цьому у секретній презентації зазначалося, що лише 25% Helsing HX-2 змогли запуститися під час випробувань на передовій.