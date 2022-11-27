ВСУ отражают вражеские атаки на Белогоровку и продвигаются на Харьковском направлении, - Гайдай

Ситуация в зоне боевых действий в Луганской области очень сложная. Украинские военные круглосуточно отбивают атаки российских оккупантов вблизи Белогоровки на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

Россияне не могут продвинуться в направлении Белогоровки, но ежедневно продолжают свои атаки, совершаемые по принципу: обстрелы - наступления.

Тяжелые бои продолжаются на Харьковском направлении, на линии Сватово - Кременная. У украинских защитников есть определенный успех, они понемногу продвигаются вперед.

Гайдай также рассказал о разрушениях в населенных пунктах. Так, по его словам, от Белогоровки осталось только название - там нет ни одного уцелевшего дома. В Макеевке ситуация не такая плохая, но там тоже обстреляны все дома, жить в них нельзя.

В Невском половина домов разрушена полностью, вторая половина - обстреляна. Уцелело несколько домов, там продолжают жить около 150 человек. Украинские правоохранители уговариваю их уезжать, поскольку населенные пункты продолжают обстреливаться российскими оккупантами.