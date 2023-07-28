ЗСУ відбивають штурми у Авдіївки та наступають на Мелітопольському напрямку

Українські військові вдало відбивають штурми російських окупантів у Авдіївки та стримують наступ ворога у Мар'їнки Донецької області. Водночас наступають на Мелітопольському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування капітана Валерія Шершеня
Мелітопольський напрямок
За даними спікера, тривають наступальні дії українських сил і на Мелітопольському напрямку.
"Наші підрозділи закріплюються на досягнутих та прийнятих рубежах, здійснюють розмінування місцевості, проводять дорозвідку", - додав військовий.
Авдіївський та Мар’їнський напрямки
Авдіївка
В цьому районі ворог відзначається штурмовими діями, але ЗСУ дають гідну відсіч, не втрачають позицій.
"Під щільним вогнем ворожих літаків та артилерії, українські захисники успішно відбили атаки російських військ у околиць міста Авдіївка та прилеглих до нього населених пунктів. Зокрема, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка", - перелічив Шершень.
Мар’їнка
Поряд с тим, за даними спікера, українські захисники на Мар’їнському напрямку продовжують стримувати російський наступ у околиць Мар’їнки.
Втрати ворога
За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими на таврійському напрямку склали 71 та 149 окупантів відповідно. Також ЗСУ знищили 19 одиниць техніки та озброєння: два танки, чотири ББМ, гармату Д-20, гармату "Гіацинт", автомобільну техніку, 8 складів боєприпасів окупантів.
Звільнення Старомайорського Донецької області
За словами спікера, в результаті наступальної операції на Бердянському напрямку сили угрупування "Таврія" звільнили село Старомайорське на лівому березі річки Мокрі Яли Волноваського району Донецької області.
Як зазначив Шершень, звільнення ЗСУ Старомайорського - важливий тактичний успіх, оскільки цей населений пункт - панівна висота для подальшого вогневого контролю і просування вперед.
"На південній околиці Старомайорського наші підрозділи проводять аеророзвідку місцевості та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - додав він.
Докладніше про значення звільнення Старомайорського - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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