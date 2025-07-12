ЗСУ відбили зухвалий штурм окупантів на Куп’янському напрямку (відео)
Окупанти намагалися прорватися на Куп’янському напрямку за підтримки бронетехніки, але потрапили під нищівну відсіч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 14 окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого.
Військові 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого на Купʼянському напрямку відбили спробу атаки ворога на бронетехніці.
Як виявилось, окупанти атакували на 2 МТЛБ та на БМП-2, які везли з собою десант. Ще дорогою бронемашини були зупинені влучаннями дронів, а потім добиті.
"Залізний провал ворога. Купʼянський напрямок! Давно не було такої зухвалості. Ви тільки подивіться на це! Ворожа бронетехніка сунулася, певно, думали, прорвуть… Князівські воїни зустріли", - зазначили бійці.
Вціліла піхота спробувала сховатися у кущах, але по ній почали працювати дрони-камікадзе та скиди. В загальному було знищено 17 росіян.
"Все і всі горіли разом із їхніми надіями на успіх. Ворожий механізований штурм завершився класично - повним провалом! Працюємо далі. Виборюємо перемогу!", - прокоментували відео українські військові.
Втрати Росії у війні
Нагадаємо, що, за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно вже 1 031 620 військових.
Зокрема, лише за минулу добу втрати російської армії склали 1040 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 222 дрони та іншу техніку ворога.
Крім того, сьогодні ЗСУ знищили останню переправу росіян на Запоріжжі.
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