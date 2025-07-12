ЗСУ відбили зухвалий штурм окупантів на Куп’янському напрямку (відео)

Окупанти намагалися прорватися на Куп’янському напрямку за підтримки бронетехніки, але потрапили під нищівну відсіч.

Військові 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого на Купʼянському напрямку відбили спробу атаки ворога на бронетехніці.

Як виявилось, окупанти атакували на 2 МТЛБ та на БМП-2, які везли з собою десант. Ще дорогою бронемашини були зупинені влучаннями дронів, а потім добиті.

"Залізний провал ворога. Купʼянський напрямок! Давно не було такої зухвалості. Ви тільки подивіться на це! Ворожа бронетехніка сунулася, певно, думали, прорвуть… Князівські воїни зустріли", - зазначили бійці.

Вціліла піхота спробувала сховатися у кущах, але по ній почали працювати дрони-камікадзе та скиди. В загальному було знищено 17 росіян.

"Все і всі горіли разом із їхніми надіями на успіх. Ворожий механізований штурм завершився класично - повним провалом! Працюємо далі. Виборюємо перемогу!", - прокоментували відео українські військові.