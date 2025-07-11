Генштаб розкрив втрати РФ за минулу добу: понад тисяча солдатів та багато техніки

За останню добу з 10 на 11 липня, російські загарбники втратили на фронті 1040 солдатів і багато техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 липня 2025 року орієнтовно становлять:

Нічна атака на Україну 11 липня

Зауважимо, що в ніч на 11 липня моніторингові канали зафіксували, що Росія запустила невелику кількість дронів на територію України.

Вже за деякий час у Чугуєві Харківської області пролунали вибухи. Як згодом стало відомо, внаслідок чергового російського удару було пошкоджено будівлю лікарні, через що постраждали кілька людей.

Також вибухи пролунали в Миколаєві. У місті через російську атаку спалахнула пожежа через атаку "Шахедів".

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