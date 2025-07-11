Генштаб розкрив втрати РФ за минулу добу: понад тисяча солдатів та багато техніки
За останню добу з 10 на 11 липня, російські загарбники втратили на фронті 1040 солдатів і багато техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 липня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 031 620 (+1040) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 013 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 22 979 (+7) од.;
- артилерійських систем - 30 163 (+23) од.;
- РСЗВ - 1437 (+3) од.;
- засоби ППО - 1193 од.;
- літаків - 421 од.;
- гелікоптерів - 340 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 45 003 (+222) од.;
- крилатих ракет - 3459 (+14) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 54 732 (+76) од.;
- спеціальної техніки - 3929 од.
Нічна атака на Україну 11 липня
Зауважимо, що в ніч на 11 липня моніторингові канали зафіксували, що Росія запустила невелику кількість дронів на територію України.
Вже за деякий час у Чугуєві Харківської області пролунали вибухи. Як згодом стало відомо, внаслідок чергового російського удару було пошкоджено будівлю лікарні, через що постраждали кілька людей.
Також вибухи пролунали в Миколаєві. У місті через російську атаку спалахнула пожежа через атаку "Шахедів".
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