Удар завдав МіГ: ЗСУ знищили останню переправу росіян на Запоріжжі (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Militarnyi.

Ймовірно, удар завдав винищувач МиГ-29, озброєний двома американськими авіабомбами GBU-62, які були оснащені комплектом планування і корекції JDAM-ER. Ці удари стали можливі внаслідок систематичного знищення російських систем ППО, зокрема ЗРК "Бук", українськими оборонцями.

На оприлюдненому відео зафіксовано момент удару авіабомб по тимчасовій переправі, зведеній на місці зруйнованого автомобільного мосту. Об’єкт мав ключове значення для логістики ворога. Через особливості місцевості це був єдиний міст на єдиній придатній для руху асфальтованій дорозі, яка забезпечувала російське угруповання, що з кінця червня активізувало наступ у районі Кам’янського.

За приблизно три тижні боїв російським військам вдалося вибити українські підрозділи з частини позицій за річкою Янчекрак та самим перейти висохлу після підриву Каховської ГЕС водойму і зайняти частину села Кам’янське та зайняти сусідні села Степове та Лобкове.

JDAM-ER

JDAM - це набір обладнання, який дає змогу перетворити звичайні вільнопадаючі авіабомби на високоточні всепогодні керовані боєприпаси з навігацією за GPS.

Комплекс оснащується інерціальною навігаційною системою та GPS-приймачем для забезпечення точності ураження, а також хвостовим модулем з керованим оперенням, що дозволяє бомбі коригувати траєкторію польоту до цілі. У цьому блоці також розміщено навігаційне та інше технічне обладнання.

Модифікація ER (Extended Range) доповнюється складним криловим модулем, який забезпечує здатність бомби планувати до цілі, суттєво збільшуючи дальність. При запуску з великої висоти JDAM-ER може вражати цілі на відстані до 72,4 км.