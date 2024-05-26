ЗСУ відбили загрозу прориву на Харківському напрямку: військові розповіли подробиці

"На Харківщині Сили оборони зупинили ворога на напрямку Стрілеча - Глибоке, успішно вибивають його з тих позицій, на напрямку наступ був зупинений. Наразі ведеться системна робота, щоб вибити противника з зайнятих позицій. Сили оборони вчасно зайшли по більшій частині на оборонні рубежі", - розповів він.

За його даними, противник мав певний успіх на Вовчанському напрямку та в напрямку Стрілеча - Глибоке.

"Окупанти намагаються насичувати ці напрямки технікою, живою силою, щоб не дати Силам оборони перехопити тактичну ініціативу на полі бою. Звісно ворог не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ біля Липців, Вовчанська, Тихого та Стариці", - додав спікер.

Ситуація на напрямку Стрілеча - Глибоке (deepstatemap.live)

Крім того, за даними Волошина, противник не полишає спроб тиснути на Вовчанськ і Липці.

"Але завдяки діям ЗСУ, ворожі війська застрягли на дорозі в Липцях, пов’язли повністю у Вовчанську, ЗСУ їх звідти витісняють", - додав він.

До того ж, окупанти намагаються штурмовати Вовчанськ піхотними підрозділами.

Ситуація на Харківському напрямку

Декількома годинами раніше в Генштабі ЗСУ розповіли, що на Харківському напрямку загрозу прориву окупантів відбито, забезпечена стійка оборона. Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат. Зокрема ефективно взаємодіють українська артилерія та піхотні підрозділи.

При цьому, за даними президента України Володимира Зеленського, Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною. Окупанти готують наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.