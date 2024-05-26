ВСУ отбили угрозу прорыва на Харьковском направлении: военные рассказали подробности

"На Харьковщине Силы обороны остановили врага на направлении Стрелеча - Глубокое, успешно выбивают его с тех позиций, на направлении наступление было остановлено. Сейчас ведется системная работа, чтобы выбить противника с занятых позиций. Силы обороны вовремя зашли по большей части на оборонные рубежи", - рассказал он.

По его данным, противник имел определенный успех на Волчанском направлении и в направлении Стрелеча - Глубокое.

"Оккупанты пытаются насыщать эти направления техникой, живой силой, чтобы не дать Силам обороны перехватить тактическую инициативу на поле боя. Конечно, враг не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ возле Липцев, Волчанска, Тихого и Старицы", - добавил спикер.

Ситуация на направлении Стрелеча - Глубокое (deepstatemap.live)

Кроме того, по данным Волошина, противник не оставляет попыток давить на Волчанск и Липцы.

"Но благодаря действиям ВСУ, вражеские войска застряли на дороге в Липцах, увязли полностью в Волчанске, ВСУ их оттуда вытесняют", - добавил он.

К тому же оккупанты пытаются штурмовать Волчанск пехотными подразделениями.

Ситуация на Харьковском направлении

Несколькими часами ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что на Харьковском направлении угроза прорыва оккупантов отражена, обеспечена устойчивая оборона. Везде, где захватчики продолжают атаки, они несут значительные потери. В частности эффективно взаимодействуют украинская артиллерия и пехотные подразделения.

При этом, по данным президента Украины Владимира Зеленского, Россия собирает еще одну группировку войск у границы с Украиной. Оккупанты готовят наступление в 90 километрах к северо-западу от Харькова.