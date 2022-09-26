ЗСУ відбили всі атаки на фронті та знищили три склади окупантів: зведення Генштабу

Українські військові вдало атакували склади російських окупантів. Крім того, сьогодні ЗСУ відбили всі штурми армії РФ на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням зведення Генштабу.
Російські війська зосередили сили на захопленні Донецької області та намагалися зірвати наступ ЗСУ на окремих напрямках. Протягом доби окупанти завдали 2 ракетних удари, 4 рази вдарили авіацією та 7 разів з артилерії, а також вдарили іранськими дронами в Одеській області.
Ворог обстрілював населені пункти вздовж всієї лінії фронту:
Окупанти на захоплених територіях посилюють фільтрацію та контрдиверсійні заходи. Росіяни перевіряють телефони українців.
Сьогодні ЗСУ успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Підгородне, Бахмут, Майорськ, Кам’янка, Побєда та Павлівка.
Українська авіація атакувала 13 районів зосередження живої сили і військової техніки РФ, позиції броньованої техніки та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.
Ракетні та артилерійські підрозділи атакували 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили та техніки противника, позицію зенітних ракетних комплексів, 2 підрозділи ракетних військ і артилерії, 3 склади з боєприпасами, а також 12 окремих важливих цілей.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили 500 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 57 тисяч військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.