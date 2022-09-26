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ВСУ отбили все атаки на фронте и уничтожили три склады оккупантов: сводка Генштаба

Фото: ВСУ отразили все атаки российских оккупантов на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные удачно атаковали склады российских оккупантов. Кроме того, сегодня ВСУ отбили все штурмы армии РФ на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

Российские войска сосредоточили силы на захвате Донецкой области и пытались сорвать наступление ВСУ на отдельных направлениях. В течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных удара, 4 раза ударили авиацией и 7 раз из артиллерии, а также ударили иранскими дронами в Одесской области.

Враг обстреливал населенные пункты вдоль всей линии фронта:

  • на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Одноробовка, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Гатище, Кучеровка, Петропавловка, Купянск-Узловой, Сеньково, Каменка и Голубовка;
  • на Краматорском направлении - Новоселовка, Щурово, Диброва, Озерное, Закотное, Северск, Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Раздолевка, Веселое и Белогоровка;
  • на Бахмутском направлении - Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григорьевка, Бахмут, Веселая Долина, Клещевка, Одрадовка, Зайцево и Майорск;
  • на Авдеевском направлении - Первомайское, Авдеевка, Водяное, Опросное, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;
  • на Новопавловском направлении - Времовка, Угледар, Павловка, Никольское и Егоровка;
  • на Запорожском направлении - Зеленое Поле, Новоселка, Успеновка, Новополье, Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Гуляйпольское и Новоандреевка;
  • на Южнобужском направлении от артиллерии пострадали 35 населенных пунктов.

Оккупанты на захваченных территориях усиливают фильтрацию и контрдиверсионные меры. Россияне проверяют телефоны украинцев.

Сегодня ВСУ успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Подгородное, Бахмут, Майорск, Каменка, Победа и Павловка.

Украинская авиация атаковала 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники РФ, позиции бронированной техники и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются.

Ракетные и артиллерийские подразделения атаковали 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и техники противника, позицию зенитных ракетных комплексов, 2 подразделения ракетных войск и артиллерии, 3 склада с боеприпасами, а также 12 отдельных важных целей.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 500 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 57 тысяч военных.

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