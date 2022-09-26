ВСУ отбили все атаки на фронте и уничтожили три склады оккупантов: сводка Генштаба

Украинские военные удачно атаковали склады российских оккупантов. Кроме того, сегодня ВСУ отбили все штурмы армии РФ на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

Ракетные и артиллерийские подразделения атаковали 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и техники противника, позицию зенитных ракетных комплексов, 2 подразделения ракетных войск и артиллерии, 3 склада с боеприпасами, а также 12 отдельных важных целей.

Украинская авиация атаковала 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники РФ, позиции бронированной техники и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются.

Сегодня ВСУ успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Подгородное, Бахмут, Майорск, Каменка, Победа и Павловка.

Оккупанты на захваченных территориях усиливают фильтрацию и контрдиверсионные меры. Россияне проверяют телефоны украинцев.

Российские войска сосредоточили силы на захвате Донецкой области и пытались сорвать наступление ВСУ на отдельных направлениях. В течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных удара, 4 раза ударили авиацией и 7 раз из артиллерии, а также ударили иранскими дронами в Одесской области.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 500 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 57 тысяч военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.