ЗСУ відбили ворожі атаки в районі 13 населених пунктів, - Генштаб

Українські військові відбили ворожі атаки та штурми на Донбасі в районі 13 населених пунктів протягом доби. Загарбники зазнають втрат не лише від дій бійців ЗСУ, а й через "дружній вогонь" своїх же угруповань.
Про це 10 грудня повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ.
Сили оборони України минулої доби відбили атаки російських окупантів у районах н.п. Площанка, Невське, Білогорівка Луганської області та Яковлівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Дружба, Невельське, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.
Минулої доби ворог завдав 5 ракетних і близько 20 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з РСЗВ.
Загарбники били ракетами по н.п. Велика Писарівка Сумської області, а також Комишуваха, Григорівське і Юльївка у Запорізькій області.
"Надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України", - зазначають у Генштабі.
У Генштабі ЗСУ інформують, що російські окупанти окрім значних втрат у живій силі на території України зазнають не лише результату дій ЗСУ, а й від так званого "дружнього вогню".
"Це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та звʼязку між підрозділами", - йдеться у зведенні.
Підрозділи українських ракетних військ та артилерії за минулу добу вразили 4 пункти управління та 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.
Раніше повідомлялося, що на думку голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, ЗСУ до кінця поточного року можуть звільнити ще кілька населених пунктів області.
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