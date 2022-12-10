ВСУ отразили вражеские атаки в районе 13 населенных пунктов, - Генштаб

Украинские военные отразили вражеские атаки и штурмы на Донбассе в районе 13 населенных пунктов в течение суток. Захватчики несут потери не только от действий бойцов ВСУ, но и из-за "дружественного огня" своих же группировок.
Об том 10 декабря сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ.
Силы обороны Украины за минувшие сутки отразили атаки российских оккупантов в районах н.п. Площадка, Невское, Белогоровка Луганской области и Яковлевка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Дружба, Невельское, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и около 20 авиационных ударов, а также совершил более 60 обстрелов из РСЗО.
Захватчики били ракетами по н.п. Большая Писаревка Сумской области, а также Камышеваха, Григоровское и Юльевка в Запорожской области.
"В дальнейшем сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины", - отмечают в Генштабе.
В Генштабе ВСУ информируют, что российские оккупанты кроме значительных потерь в живой силе на территории Украины несут не только результате действий ВСУ, но от так называемого "дружественного огня".
"Это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствие взаимодействия и связи между подразделениями", - говорится в сводке.
Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 4 пункта управления и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
Ранее сообщалось, что по мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ВСУ до конца текущего года могут освободить еще несколько населенных пунктов области.
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