ВСУ отразили вражеские атаки в районе 13 населенных пунктов, - Генштаб

Силы обороны Украины за минувшие сутки отразили атаки российских оккупантов в районах н.п. Площадка, Невское, Белогоровка Луганской области и Яковлевка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Дружба, Невельское, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и около 20 авиационных ударов, а также совершил более 60 обстрелов из РСЗО.

Захватчики били ракетами по н.п. Большая Писаревка Сумской области, а также Камышеваха, Григоровское и Юльевка в Запорожской области.

"В дальнейшем сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины", - отмечают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На Сиверском направлении минометные обстрелы подверглись населенным пунктам Ходыно и Басовка Сумской области.

минометные обстрелы подверглись населенным пунктам Ходыно и Басовка Сумской области. На Слобожанском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Чугуновка и Каменка Харьковской области. На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дворичная, Синьковка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка.

враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дворичная, Синьковка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка. На Лиманском направлении противник совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Грековка, Макеевка, Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Торское и Григоровка- Донецкой области.

противник совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Грековка, Макеевка, Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Торское и Григоровка- Донецкой области. На Бахмутском направлении под огневое поражение российских кафиров попали районы более двадцати населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клищиевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба и Железное Донецкой области.

под огневое поражение российских кафиров попали районы более двадцати населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клищиевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба и Железное Донецкой области. На Авдеевском направлени и враг совершил обстрелы районов Авдеевки, Бердичев, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

и враг совершил обстрелы районов Авдеевки, Бердичев, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Новопавловском направлении артиллерийские и минометные обстрелы зафиксированы недалеко от Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Золотой Нивы, Великой Новоселки, Времевки и Новополя Донецкой области.

артиллерийские и минометные обстрелы зафиксированы недалеко от Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Золотой Нивы, Великой Новоселки, Времевки и Новополя Донецкой области. На Запорожском направлении противник нанес огненное поражение по населенным пунктам Красное, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское, Червоноднепровка Запорожской области и Высшетарасовка на Днепропетровщине.

противник нанес огненное поражение по населенным пунктам Красное, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское, Червоноднепровка Запорожской области и Высшетарасовка на Днепропетровщине. На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области, недалеко от линии столкновения. Артиллерийские обстрелы подверглись Антоновке, Чернобаевке и Херсону, пострадали мирные жители.

В Генштабе ВСУ информируют, что российские оккупанты кроме значительных потерь в живой силе на территории Украины несут не только результате действий ВСУ, но от так называемого "дружественного огня".

"Это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствие взаимодействия и связи между подразделениями", - говорится в сводке.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 4 пункта управления и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.