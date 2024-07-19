ЗСУ відбили усі ворожі атаки на півдні. У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

У військовому командуванні надали дані щодо оперативної обстановки на фронті станом на 22.00 19 липня.

Російські обстріли

Російські окупанти завдали по території України 2 ракетних удари, застосувавши 4 ракети, і 65 авіаударів, скинувши 91 КАБ.

Крім цього, загарбники задіяли для ураження 447 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях ЗСУ та населених пунктах України.

Ситуація на фронті

У звіті зазначається, що Сили оборони України продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину країни, а також "завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту".

На Харківському напрямку ворог 5 разів атакував оборонні рубежі ЗСУ неподалік Вовчанська та Глибокого. Противник не мав успіху.

На Куп'янському напрямку окупанти 9 разів проводили наступальні штурми у районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки. Українські захисники відбили 5 атак, ще 4 - наразі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Невського, Новосадового, а також Серебрянського лісництва. ЗСУ дали відсіч росіянам, не даючи їм жодного шансу.

На Сіверському напрямку ворог також зазнав невдачі під час бойових зіткнень біля Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Переїзного. Воїни ЗСУ відбили усі шість атак противника.

На Краматорському напрямку Сили оборони України зупинили 3 наступальні дії ворога поблизу Часового Яру та Білої Гори. Наразі тривають ще 2 атаки у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти 13 разів атакували ЗСУ біля Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного. 11 боїв - завершено, ще 2 боєзіткнення - продовжуються.

У Генштабі звернули увагу, що найбільшу активність загарбники проявили сьогодні на Покровському напрямку. Від початку цієї доби росіяни там 28 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Прогрес, Калинове, Яснобродівка та Новоселівка Перша. Чотири атаки досі тривають.

"Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 247 окупантів, 78 з них - безповоротно. Також знищено два танки, дві БМП, дві бронемашини "Тигр", три гаубиці Д-30, три БПЛА "Ланцет", шість одиниць автотранспорту та комплекс відеоспостереження "Муром-М"", - розповіли в Генштабі.

Крім цього, додали у військовому командуванні, були пошкоджені танк, чотири гаубиці Д-30, дві гармати 2А65 та протитанкова гармата МТ-12 ворога.

На Курахівському напрямку противник 9 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Красногорівки, Карлівки та Костянтинівки. За уточненою інформацією, продовжується один бій.

На Времівському напрямку російські загарбники здійснили одну безуспішну наступальну дію неподалік Водяного.

На Оріхівському напрямку усі зусилля окупантів потіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій також не мали успіху. Українські захисники відбили 6 ворожих атак біля Малої Токмачки, Щербаків та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку росіяни також зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на лівобережжі Дніпра.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала