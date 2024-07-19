ВСУ отбили все вражеские атаки на юге. В Генштабе рассказали о ситуации на фронте

На фронте в течение сегодняшних суток и по состоянию на вечер произошло 101 боевое столкновение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
В военном командовании предоставили данные об оперативной обстановке на фронте по состоянию на 22:00 19 июля.
Российские оккупанты нанесли по территории Украины 2 ракетных удара, применив 4 ракеты, и 65 авиаударов, сбросив 91 УАБ (КАБ).
Кроме этого, захватчики задействовали для ударов 447 дронов-камикадзе и совершили более 3200 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
В отчете отмечается, что Силы обороны Украины продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину страны, а также "наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта".
На Харьковском направлении враг 5 раз атаковал оборонные рубежи ВСУ недалеко от Волчанска и Глубокого. Противник не имел успеха.
На Купянском направлении оккупанты 9 раз проводили наступательные штурмы в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки. Украинские защитники отбили 5 атак, еще 4 - продолжаются.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Грековки, Невского, Новосадового, а также Серебрянского лесничества. ВСУ дали отпор россиянам, не давая им никакого шанса.
На Северском направлении враг также потерпел неудачу во время боевых столкновений около Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Переездного. Воины ВСУ отразили все шесть атак противника.
На Краматорском направлении Силы обороны Украины остановили 3 наступательных действия врага вблизи Часового Яра и Белой Горы. В настоящее время продолжаются еще 2 атаки в районе Часового Яра.
На Торецком направлении оккупанты 13 раз атаковали ВСУ возле Северного, Торецка, Нью-Йорка и Железного. 11 боев - окончены, еще 2 боестолкновения - продолжаются.
В Генштабе обратили внимание, что наибольшую активность захватчики проявили сегодня на Покровском направлении. С начала этих суток россияне там 28 раз пытались прорвать оборону ВСУ неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Прогресс, Калиново, Яснобродовка и Новоселовка Первая. Четыре атаки до сих пор продолжаются.
"Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 247 оккупантов, 78 из них - безвозвратно. Также уничтожены два танка, две БМП, две бронемашины "Тигр", три гаубицы Д-30, три БПЛА "Ланцет", шесть единиц автотранспорта и комплекс видеонаблюдения "Муром-М", - рассказали в Генштабе.
Кроме этого, добавили в военном командовании, были повреждены танк, четыре гаубицы Д-30, две пушки 2А65 и противотанковая пушка МТ-12 врага.
На Кураховском направлении противник 9 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Красногоровки, Карловки и Константиновки. По уточненной информации, продолжается одно сражение.
На Времивском направлении российские захватчики провели одно безуспешное наступательное действие недалеко от Водяного.
На Ореховском направлении все усилия оккупантов потеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций также не имели успеха. Украинские защитники отбили 6 вражеских атак возле Малой Токмачки, Щербаков и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении россияне также потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи ЗСУ на левобережье Днепра.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела
Напомним, вчера спикер ОСГО "Таврия" Дмитрий Лиховий, на фоне сообщений в СМИ о якобы уходе ВСУ от Крынок, заявил, что украинские защитники продолжают держать оборону в районе этого населенного пункта. По его словам, "ситуация не так критична", как ее описывают СМИ и блогеры.
Также сообщалось, что 18 июля в ВСУ официально подтвердили отход от села Урожайное в Донецкой области.
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