ВСУ отбили все вражеские атаки на юге. В Генштабе рассказали о ситуации на фронте

В военном командовании предоставили данные об оперативной обстановке на фронте по состоянию на 22:00 19 июля.

Российские обстрелы

Российские оккупанты нанесли по территории Украины 2 ракетных удара, применив 4 ракеты, и 65 авиаударов, сбросив 91 УАБ (КАБ).

Кроме этого, захватчики задействовали для ударов 447 дронов-камикадзе и совершили более 3200 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

Ситуация на фронте

В отчете отмечается, что Силы обороны Украины продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину страны, а также "наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта".

На Харьковском направлении враг 5 раз атаковал оборонные рубежи ВСУ недалеко от Волчанска и Глубокого. Противник не имел успеха.

На Купянском направлении оккупанты 9 раз проводили наступательные штурмы в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки. Украинские защитники отбили 5 атак, еще 4 - продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Грековки, Невского, Новосадового, а также Серебрянского лесничества. ВСУ дали отпор россиянам, не давая им никакого шанса.

На Северском направлении враг также потерпел неудачу во время боевых столкновений около Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Переездного. Воины ВСУ отразили все шесть атак противника.

На Краматорском направлении Силы обороны Украины остановили 3 наступательных действия врага вблизи Часового Яра и Белой Горы. В настоящее время продолжаются еще 2 атаки в районе Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты 13 раз атаковали ВСУ возле Северного, Торецка, Нью-Йорка и Железного. 11 боев - окончены, еще 2 боестолкновения - продолжаются.

В Генштабе обратили внимание, что наибольшую активность захватчики проявили сегодня на Покровском направлении. С начала этих суток россияне там 28 раз пытались прорвать оборону ВСУ неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Прогресс, Калиново, Яснобродовка и Новоселовка Первая. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

"Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 247 оккупантов, 78 из них - безвозвратно. Также уничтожены два танка, две БМП, две бронемашины "Тигр", три гаубицы Д-30, три БПЛА "Ланцет", шесть единиц автотранспорта и комплекс видеонаблюдения "Муром-М", - рассказали в Генштабе.

Кроме этого, добавили в военном командовании, были повреждены танк, четыре гаубицы Д-30, две пушки 2А65 и противотанковая пушка МТ-12 врага.

На Кураховском направлении противник 9 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Красногоровки, Карловки и Константиновки. По уточненной информации, продолжается одно сражение.

На Времивском направлении российские захватчики провели одно безуспешное наступательное действие недалеко от Водяного.

На Ореховском направлении все усилия оккупантов потеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций также не имели успеха. Украинские защитники отбили 6 вражеских атак возле Малой Токмачки, Щербаков и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении россияне также потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи ЗСУ на левобережье Днепра.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела