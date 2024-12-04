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ЗСУ відбили спробу прориву росіян в Куп'янськ

Середа 04 грудня 2024 16:14
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ЗСУ відбили спробу прориву росіян в Куп'янськ Ілюстративне фото: росіяни намагались проватись у Куп'янськ 4 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія сьогодні намагалась прорватись у місто Куп'янськ. Їх штурм було відбито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

"Російська армія справді зробила спробу прориву в Куп‘янськ сьогодні. Декілька одиниць техніки та піхота пішли на прорив і були знищені нашими силами", - написав Коваленко.

За його словами, такі штурми наразі є звичайною практикою для росіян. Окупанти намагаються прорватися в житловий сектор чи на околиці. Висаджують там десант і намагаються закріпитись до підходу підкріплення.

"Наші воїни відпрацювали сьогодні добре", - зауважив Коваленко.

Бої за Куп'янськ

Раніше ми писали про те, що на початку листопада група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська. Однак їх атаку було відбито українськими військовими.

Пізніше начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич запевняв, що українські військові відбили всі атаки на Куп'янськ і наразі загрози місту немає.

Детально про ситуацію у Куп'янську - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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