ЗСУ відбили спроби наступу росіян у районі десяти населених пунктів, - Генштаб

Українські військові не дали російським окупантам просунутися в Донецькій області та відбили всі ворожі штурми. При цьому наші захисники завдали успішних ударів по противнику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.
Протягом 4 жовтня українські військові відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Виїмка, Спірне, Озерянівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Веселе, Первомайське та Новомихайлівка.
При цьому наші бійці за допомогою авіації завдали 12 ударів. Підтверджено влучення по 2 опорним пунктам, 8 місцям зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітним ракетним комплексам противника.
Ситуація на окремих напрямках:
Також в Генштабі додають, що внаслідок ворожих обстрілів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 12 населених пунктів. Серед них - Харків, Краматорськ, Андріївка (Дніпропетровської області), Бахмут, Залізничне, Вознесенськ та Придніпровське.
При цьому підкреслюється, що ворожі солдати деморалізовані. Вони залишають позиції, відходять на безпечну відстань, знищують запаси боєприпасів, намагаються знищити мости та переправи для уповільнення темпів наступу наших військ.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові вже деокупували більш ніж 1500 населених пунктів на півдні на сході нашої країни.
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